Ian Somerhalder et Paul Wesley, les stars de “Vampire Diaries”, annoncés à Paris le 1er octobre prochain

Vampires Diaries – C’est le grand retour du Forever Mystic Falls Meet ! Le 1er octobre 2023 à Paris pour une 2ème édition inédite. Rencontrez 2 acteurs phares et embarquez dans l’univers de Vampires Diaries ! Événement incontournable pour les fans de la série qui ont l’opportunité unique de rencontrer Ian Somerhalder et Paul Wesley en personne, de leur exprimer tout l’amour et l’admiration qu’ils ont suscités au fil des saisons, de partager des souvenirs qui resteront gravés dans les mémoires.

L’annonce de la venue de Somerhalder et Wesley a provoqué une véritable effervescence parmi les fans français de “Vampire Diaries”. Les détails concernant cette rencontre très attendue seront annoncés prochainement. Les fans pourront ainsi se préparer à cet événement en conséquence et se préparer à vivre une expérience inoubliable en compagnie de leurs idoles. Les organisateurs promettent un programme riche en surprises, incluant des séances de dédicaces, des séances de photos et des discussions privilégiées avec les acteurs.

Les deux acteurs, qui ont su conquérir le cœur du public grâce à leur talent indéniable, seront présents pour une rencontre exceptionnelle avec leurs fans français. Cet événement exclusif permettra aux aficionados de la série de se rapprocher de leurs héros préférés et de partager des moments uniques.

Vampires mais pas que…

Au-delà de leurs performances époustouflantes dans “Vampire Diaries”, Ian Somerhalder et Paul Wesley sont également des personnalités engagées. Ils ont utilisé leur notoriété pour soutenir des causes environnementales et humanitaires. Leur présence à Paris sera l’occasion pour eux de sensibiliser leur public à ces enjeux cruciaux.

La France a toujours été un pays où “Vampire Diaries” a rencontré un succès phénoménal. Les fans français ont suivi avec passion les aventures des frères Salvatore et des autres personnages emblématiques de la série. L’arrivée de Ian Somerhalder et Paul Wesley à Paris est un événement attendu depuis longtemps qui permettra de renforcer encore davantage les liens entre les acteurs et leur public français.

Pour les fans de la série et pour les admirateurs des deux acteurs, cette annonce est une véritable aubaine. Paris sera le théâtre d’une journée mémorable où l’univers de “Vampire Diaries” prendra vie sous les yeux émerveillés des fans français. Préparez-vous à plonger dans un monde rempli de mystère, de romance et de vampires séduisants.

Une véritable immersion dans l’univers de Mystic Falls

De 9h à 18h, les fans pourront participer à des séances de dédicaces et des séances photos avec leur acteur préféré dans un vrai studio photo. Des panels seront également proposés avec un temps d’échange privilégié. L’événement «Forever Mystic Falls Fan Meet» vous plongera dans l’univers de Vampire Diaries avec des activités et des animations tout au long de la journée pour le plaisir des plus grands fans de la série.

INFORMATIONS PRATIQUES ET RÉSERVATION

Le 1er octobre 2023 de 9h à 18h à Paris

Réserver son pass

Site web : people-convention.com

Instagram : @peopleconvention

Facebook : @People Convention

Twitter : @peoplecons