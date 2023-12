ATM Gaming – Deux jeux écoresponsables pour Noël

ATM Gaming, jeune entreprise française, présente de nouveaux jeux écoresponsables, pour les enfants et les familles. Trou noir et Family Challenge sont deux jeux d’ambiance pour s’amuser en famille ou entre amis, entre quiz, questions, défis…

ATM Gaming est une jeune société française, qui présente plus d’une trentaine de jeux de cartes. Des jeux de cartes et des jeux d’ambiance, fabriqués en Europe, avec des matières éco-responsables, pour un engagement écologique marqué. Un engagement auprès de Restos du cœur, également, car une partie des bénéfices est versée à l’association caritative. Un bon geste humanitaire, tant pour la planète que pour notre prochain, qui ne laisse pas insensible.

Le jeu Trou noir est un jeu d’ambiance, de quiz et de culture générale, pour 2 à 16 joueurs, à partir de 14 ans, et des parties de 30 à 45 minutes. Un jeu d’équipe, dans lequel les joueurs doivent s’affronter pour révéler le ou les plus incultes. Le jeu se compose de 600 cartes, un plateau, huit pions et une règle du jeu. Le jeu reste simple et plutôt amusant, permettant d’enrichir et de vérifier sa culture générale.

Les pions des joueurs, ou équipes, sont placés en haut du plateau. Ils vont descendre, au fur et à mesure des mauvaises réponses et donc perdre en QI. Les cartes, posées en pioche, vont être tirées pour chaque joueur. Si la réponse est juste, le pion reste à sa place, mais si la réponse est fausse, le pion descend du nombre de points indiqué sur la carte. Il y a six thèmes autour des questions, et également des armes stratégiques, pour pimenter les parties. L’univers spatial présenté est plutôt tendance, offrant une belle invitation, pour poursuivre l’aventure et le jeu !

Family Challenge est un jeu de cartes, qui propose de jouer en famille, pour mieux se connaître et se (re)découvrir. La boîte rectangulaire renferme 180 cartes et les règles du jeu. Le jeu reste simple, pour les enfants à partir de 8 ans, avec six catégories de questions, challenges et défis, pour varier les plaisirs et dynamiser les parties. Il faudra répondre rapidement et correctement, ou remporter les défis, pour gagner des points. Le premier joueur qui attend 7 points, gagne la partie. Le jeu invite à discuter, échange, pour mieux connaître ses enfants, ou parents, mieux se comprendre… Il reste également fun et amusant, offrant de belles parties amusantes et intéressantes.

ATM Gaming est une marque française qui présente des jeux de cartes funs et modernes. Des jeux écoresponsables, made in Europe, pour s’amuser, se dévoiler, offrir de bons moments conviviaux, entre ambiance, humour et découverte !

Lien Amazon