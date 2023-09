Bijoux : tendances pour l’automne 2023

En 2023, tout porte à croire qu’il y aura l’embarras du choix en ce qui concerne les bijoux. La tendance sera à la fois aux perles intemporelles, aux superpositions joueuses et aux accessoires forts, pour les amateurs d’élégance sophistiquée. Regardons de plus près ce qui nous attend pour cette saison.

Une affaire de cœur

Voyons voir, quel type de bijou nous fait vraiment craquer ? Les créateurs de mode semblent avoir la réponse : des cœurs de tailles et de styles différents, star des collections de mode de cette saison. À vous de choisir : un cœur plus doux ou un pendentif plus voyant sur un cordon en cuir.

Si l’idée des cœurs ne vous séduit pas vraiment, choisissez un autre motif qui vous plaît davantage. Les bijoux pleins de symboles ne sont pas seulement une tendance : ils offrent aussi l’occasion d’exprimer votre personnalité ou votre humeur du moment.

Viva Magenta : la couleur de 2023

Chaque année, l’institut américain Pantone Color annonce sa couleur de l’année. Cette année, c’est le Viva Magenta qui est à l’honneur, une teinte qui se situe entre le rouge et le bleu, qui regorge d’optimisme et donne des envies d’explorations et d’expériences nouvelles. Viva Magenta inspire aussi la joaillerie : la rubellite, une variété de tourmaline rose-rouge, ainsi que la rhodolite, un grenat rouge-pourpre, sont les pierres qui s’en rapprochent le plus. Les bijoux avec ces pierres précieuses ne seront pas seulement à la mode cet automne : ils pourront s’avérer un excellent investissement.

Des perles, encore des perles

La tendance des perles se poursuivra encore cette saison. Leur élégance continuera à nous impressionner, et au-delà des rangs de perles classiques, ce sont les pièces au design novateur qui s’imposeront. Par exemple, un collier minimaliste avec une perle noire sur une chaîne en or. Les perles baroques, qui sont l’opposé des perles parfaitement rondes, auront également le vent en poupe. N’hésitez pas à superposer les perles avec des bijoux en or et à créer vos propres combinaisons. Vous pouvez toujours porter vos perles quand bon vous semble et vous n’êtes pas obligée de les réserver pour des occasions spéciales.

Des bagues en abondance

En 2023, une seule bague ne suffit plus. Vous pouvez superposer vos bagues de manière élégante et minimaliste ou craquer pour l’opulence baroque et mélanger différents styles. Cette tendance sera particulièrement appréciée de celles qui aiment jouer avec la mode. Ne craignez pas de combiner également différentes couleurs de métaux et de matériaux : les grandes pièces colorées en verre ou en résine, les chevalières audacieuses avec des pierres précieuses font un retour en force. En termes de couleurs, tout est permis !

Des boucles d’oreilles extra-longues

Ces dernières années, les boucles d’oreilles pendantes se sont faites discrètes, éclipsées par des pièces plus simples telles que les petits anneaux ou les puces de diamant. Raison de plus pour enfin profiter fièrement de boucles d’oreilles en chaîne fine ou de pièces encore plus extravagantes, suspendues librement autour du visage. Les boucles d’oreilles pendantes attirent l’attention sur le visage et conviennent à toutes les formes de visage. En ce qui concerne la longueur, elles peuvent parfois descendre jusqu’aux épaules, mais pour les journées d’automne, vous apprécierez sans doute une version courte, plus pratique.

Le bracelet-jonc

Qu’ils soient fins et délicats ou larges comme ceux de Wonder Woman, les bracelets jonc sont des accessoires incontournables. Sur les podiums, on a pu les voir portés soit placés de manière décontractée sur le poignet, soit plus haut sur l’avant-bras, voire carrément sur le haut du bras. Les bracelets sont le plus souvent portés directement sur la peau, mais ils sont également très jolis recouvrant la manche longue d’un T-shirt ou d’un pull. Pour un look vraiment chic, alternez des bracelets plus fins et des modèles plus épais.

Le retour des années 80 : les maxi-bijoux

La mode des années 1980 est inoubliable. Tout était grand et audacieux, y compris les bijoux : créoles imposantes, chaînes épaisses, boucles d’oreilles volumineuses et inspiration punk… des tendances qui continuent à nous plaire encore aujourd’hui. Ce style n’est pas pour tout le monde, et incorporer un style des années 80 dans un look moderne demande un peu d’audace. Si vous avez envie de franchir le cap, commencez progressivement et choisissez une seule pièce pour apporter du peps à une tenue plus simple.