La magie de Noël vous attend au tournant, avec le retour tant attendu du calendrier de l’Avent Clipper 2023 !

Je sais, je sais. Nous ne sommes qu’en Septembre, l’automne n’est pas encore là, alors que dire de Noël ? Mais il y a les gens qui s’y prennent au dernier moment, et les gens qui comptent déjà les jours avant leur fête préférée. Alors si c’est votre cas, cet article est pour vous !

La nouvelle édition du Calendrier de l’avent Clipper 2023

À partir de début Novembre, la tradition emblématique de l’Avent fera son apparition sur les étals des magasins. Et pourquoi ne pas attendre l’arrivée de Santa Claus en dégustant une délicieuse tasse de thé chaud ? Clipper, la marque de thé anglaise emblématique, propose un compagnon idéal pour vivre un mois de décembre magique, tasse après tasse. En effet, découvrez cette nouvelle édition du Calendrier de l’avent Clipper 2023 !

Du classique, et des nouveautés

Ce calendrier de l’Avent “So British” renferme 24 sachets de thés et d’infusions 100% Bio, élaborés à partir d’ingrédients d’origine naturelle. Il brille de par son décor féérique et enchanteur, réveillant la magie de Noël avec des références incontournables telles que le Thé Vert Citron et l’infusion Happy Monday. Mais l’excitation ne s’arrête pas là ! Deux nouvelles recettes inédites, toujours aussi délicieuses et surprenantes, sont à découvrir pour satisfaire tous les amateurs de thé, même les plus expérimentés.

Le format du Calendrier de l’avent Clipper 2023 reste le même que les précédentes années, et c’est pour ça que je l’aime particulièrement. En effet, son packaging de la même taille que les autres boîtes de thé de la marque permet de ne pas prendre trop de place dans la cuisine. Idéal quand on a un intérieur petit et cosy.

À propos de Clipper

Clipper, une référence outre-Manche depuis plus de 25 ans, est reconnue pour la saveur exceptionnelle de ses thés et de ses infusions. Fondée en 1984 par deux passionnés de thés britanniques, la marque offre une gamme complète de thés et d’infusions biologiques, naturels et délicieux qui marient plaisir et éthique. Avec plus de vingt-cinq références en France, les produits Clipper sont disponibles dans les rayons bio des grandes surfaces, en drive et sur tout-mon-bio.com.

En choisissant le calendrier de l’Avent Clipper 2023, vous optez pour une expérience gustative exceptionnelle, tout en célébrant la tradition britannique et en embrassant l’esprit de Noël. C’est l’occasion parfaite de savourer chaque journée de décembre avec une touche de douceur et de magie.