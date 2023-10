Bomb X – Le premier tome

Bomb X est une nouvelle série de la collection Comix Buro, des éditions Glénat, parue en septembre 2023. Une bande dessinée de Vincent Brugeas, Yoann Guillo, Brice Cossu et Ronan Toulhoat, qui présente un récit de science-fiction énigmatique, un survival original et temporel.

Un accident vient de se produire, une station orbitale s’est écrasée sur terre. Un astronaute a survécu, il est en dehors de la station. Mais l’homme découvre, horrifié, le cadavre calciné de son compagnon. Alors qu’il crie de douleur, il est interpellé par un homme. Paul se réveille, il vient de faire le même cauchemar… Bohémond tente de le rassurer, affirmant qu’avec le temps, cela se calmera… Paul reste perplexe, il demande si son collègue parle d’expérience ou s’il dit cela juste pour l’amour des phrases creuses. Bohémond affirme que son passage n’a pas été aussi brutal que cela de Paul, mais que de tout cela, il n’en sait rien ! Puis, les deux hommes discutent de leur arrivée. L’un recueilli par Oyun et son silence et l’autre par l’un des jumeaux néerlandais. Mais ils n’ont pas le temps de discuter, on leur indique une direction à prendre…

Le récit est curieux, il présente des personnages de différentes époques, qui arrivent sur cette Terre-En-Question, grâce à un passage fait par de violents orages. Ces exilés doivent survivre et vivre dans une communauté où chacun tente de trouver sa place et de faire au mieux, ou presque. En effet, il y a toujours des récalcitrants, dans ces regroupements. La bande dessinée, de science-fiction, offre un récit original et riche, qui tient la route et offre tout un tas de questionnements. On suit Paul, arrivé il y a un mois, qui se pose beaucoup de questions, comme les lecteurs. L’aventure est rythmée, pleine d’action, de surprise, avec un brin d’humour et de références. Ce premier tome reste intrigant, entre temporalité, passage et planète. Le final invite à poursuivre cette quête curieuse et violente. Le dessin est plaisant, avec un trait dynamique, ainsi qu’un découpage efficace.

Bomb X est une nouvelle série de science-fiction, des éditions Glénat, qui débute avec ce premier tome. Une aventure temporelle, pour des personnages attachants, venus de différentes époques de la Terre, pour se retrouver sur une planète curieuse, en mode survie…

Lien Amazon