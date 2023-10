Comment faire des recherches sur le Bitcoin | Guide du débutant

Vous avez probablement beaucoup entendu ou lu sur Bitcoin. C’est pourquoi vous pouvez avoir des idées contradictoires sur cette cryptomonnaie. Cependant, vous pouvez toujours échanger ou investir dans Bitcoin. Vous pouvez comprendre Bitcoin, sa technologie sous-jacente et son fonctionnement en effectuant quelques recherches. Pour une meilleure expérience de trading, vous devez disposer d’une plateforme de trading fiable telle que Immediate Momentum.

Savoir ce qu’est le Bitcoin

La première étape de la recherche sur le Bitcoin consiste à comprendre ce qu’il est. Contrairement à la croyance populaire, le Bitcoin n’est pas simplement un moyen de transaction anonyme. Il s’agit d’une monnaie numérique décentralisée qui utilise la cryptographie pour sécuriser les transactions. Cela signifie qu’il n’y a pas d’autorité centrale, comme une banque ou un gouvernement, qui contrôle ou réglemente le Bitcoin. Le système fonctionne sur une base peer-to-peer où les utilisateurs peuvent effectuer des transactions directement sans intermédiaire.

Certains considèrent le Bitcoin comme une réserve de valeur, comme l’or, parce qu’il est rare et qu’il a un potentiel de croissance. D’autres y voient un moyen d’envoyer ou de recevoir de l’argent sans passer par les institutions financières traditionnelles. Quelle que soit votre opinion, il est essentiel de bien comprendre le fonctionnement du Bitcoin avant d’investir ou d’effectuer des transactions.

Comprendre la technologie du Bitcoin

La technologie qui sous-tend le Bitcoin est ce qui le rend si innovant et unique. Elle est également à l’origine de l’ensemble du secteur des crypto-monnaies. Cette technologie est la blockchain, un registre numérique de toutes les transactions en Bitcoins traitées par les mineurs. Elle s’enrichit constamment, car les mineurs y ajoutent des blocs “terminés” avec de nouveaux enregistrements. Chaque bloc comporte un hachage cryptographique du bloc précédent, un horodatage et des données de transaction.

Les nœuds Bitcoin ou les mineurs utilisent la blockchain pour distinguer les transactions Bitcoin légitimes des tentatives de re-dépenser des pièces qu’une personne a déjà dépensées ailleurs.

En d’autres termes, la blockchain est une sorte de livre d’enregistrement numérique. Elle est également décentralisée, ce qui signifie qu’elle n’est pas centralisée. Au contraire, elle se trouve dans un réseau d’ordinateurs, ou nœuds, dans le monde entier. Cela la rend très difficile à pirater ou à manipuler.

Les mineurs de Bitcoin vérifient les transactions, ce qui a conduit certaines personnes à les considérer comme l’équivalent des mineurs d’or numérique. Le système Bitcoin récompense les mineurs avec des Bitcoins nouvellement créés et des frais de transaction.

La technologie qui sous-tend le Bitcoin a de nombreuses autres applications que la crypto-monnaie. Par exemple, le monde peut l’utiliser pour créer des systèmes de vote sécurisés et transparents, suivre la provenance des aliments et des minéraux, et même gérer les registres de propriété foncière.

Savoir comment trader ou investir dans le Bitcoin

Maintenant que vous connaissez le Bitcoin et que vous avez compris la technologie qui le sous-tend, vous vous demandez peut-être comment trader ou investir dans cette crypto-monnaie.

Si vous souhaitez acheter des Bitcoins, vous pouvez le faire sur un échange de cryptomonnaies. Une plateforme numérique comme Immediate Profit permet aux particuliers et aux entreprises d’enregistrer, d’acheter, de vendre ou d’échanger du Bitcoin. Lorsque vous achetez des Bitcoins, vous créez un compte sur une bourse et y déposez des fonds. Une fois votre compte approvisionné, vous pouvez commencer à acheter et à vendre du Bitcoin.

Si vous souhaitez investir dans le Bitcoin sans l’acheter, vous pouvez également le faire au moyen d’un contrat de différence (CFD). Un CFD est un produit dérivé. Il vous permet de spéculer sur le cours du Bitcoin sans posséder la crypto-monnaie. Lorsque vous ouvrez une position sur un CFD, vous n’avez pas besoin de déposer de fonds auprès du courtier. Au lieu de cela, vous spéculez sur la hausse ou la baisse du Bitcoin sur une période donnée. Si vous pensez que le prix va augmenter, vous ouvrez une position longue. Si vous pensez que le prix va baisser, vous ouvrez une position commerciale courte.

Les CFD sont un moyen idéal d’investir dans le Bitcoin si vous souhaitez éviter les difficultés liées à l’achat et au stockage des crypto-monnaies. Et comme les CFD sont négociés sur marge, vous pouvez généralement être plus exposé au Bitcoin que si vous l’achetiez directement. Toutefois, n’oubliez pas que l’effet de levier peut amplifier vos profits et vos pertes.

Le mot de la fin

Le Bitcoin peut être un nouveau concept ou un nouvel actif pour certaines personnes. Cependant, vous pouvez faire des recherches pour en apprendre davantage à son sujet, puis l’investir ou le trader pour en tirer des bénéfices.