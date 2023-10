Partagez





Le célèbre Paradis Latin accueille actuellement l’une des revues les plus attendues de la capitale, “L’Oiseau Paradis”, un spectacle poétique, drôle, et sensuel, méticuleusement mis en scène et chorégraphié par le talentueux Kamel Ouali. Cette revue présente plus d’une trentaine d’artistes prêts à émerveiller le public.

Nouvelle revue du Paradis Latin signée Kamel Ouali

La Fusion du Cabaret et des Nouvelles Technologies

“L’Oiseau Paradis” est un spectacle de cabaret qui se démarque par l’utilisation novatrice des nouvelles technologies. Au Paradis Latin, les danseurs, créatures burlesques, acrobates, comédiens et chanteurs fusionnent de manière envoûtante au sein de quinze décors exceptionnels, créés par le réputé Alain Lagarde, connu pour son travail dans les décors d’Opéra, de comédies musicales et de pièces de théâtre.

500 Costumes Époustouflants

La magie de “L’Oiseau Paradis” ne serait pas complète sans les plus de 500 costumes sensationnels conçus par la maison de couture parisienne “On Aura Tout Vu.” Cette maison a déjà habillé les plus grandes stars de la chanson internationale, telles que Rihanna, Beyoncé et Katy Perry, et réalisé des costumes pour de nombreux ballets de l’Opéra. Les costumes scéniques ajoutent une touche de glamour et d’éclat à chaque numéro du spectacle.

Un Casting International de Rêve

La revue réunit une pléiade de talents internationaux, avec plus d’une trentaine d’acrobates, danseurs, comédiens, et chanteurs, tous impressionnants dans leurs performances. “L’Oiseau Paradis” garantit un spectacle qui coupe le souffle grâce à la variété de ses artistes.

Une Expérience Cabaret Authentique

L’un des atouts majeurs de “L’Oiseau Paradis” est la proximité chaleureuse qu’offre le Paradis Latin entre le public et les artistes. Cela crée une véritable expérience de cabaret à la française, où le public peut se laisser emporter par la magie du spectacle tout en profitant d’un délicieux dîner ou d’un verre rafraîchissant.

En somme, “L’Oiseau Paradis” au Paradis Latin est une expérience artistique exceptionnelle, qui allie poésie, comédie, sensualité, et haute technologie dans une atmosphère de cabaret authentique. Venez découvrir cette revue inoubliable qui promet de vous émerveiller et de vous charmer, tout en vivant la quintessence de l’art du cabaret à la française.

INFORMATIONS PRATIQUES ET RÉSERVATION

Paradis Latin – 28 Rue du Cardinal Lemoine, 75005 Paris

Téléphone : 01 43 25 28 28

Tarifs : à partir de 80 euros

Genre : Cabaret music-hall