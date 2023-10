Partagez





L’humoriste français Tareek à l’Apollo Théâtre et en tournée à travers toute la France avec son tout nouveau spectacle intitulé “Vérité”. Ce one-man-show hilarant et sincère aborde avec humour et légèreté la vie de Tareek en tant que père célibataire. Avec une carrière qui a connu une ascension fulgurante, Tareek est rapidement devenu l’un des comédiens préférés du public français.

TAREEK dans “Vérité”

À l’Apollo Théâtre les 26 octobre

et 9, 16, 23 et 30 novembre 2023

et en tournée dans toute la France

Le Début d’une Épopée Comique

Tareek a rapidement attiré l’attention du public et de l’industrie du divertissement grâce à son talent comique incontestable. Il a été repéré par nul autre que Jamel Debbouze, une icône de la comédie en France. Grâce à cette opportunité en or, Tareek a rejoint la célèbre troupe du Jamel Comedy Club, qui a été le tremplin pour de nombreux comédiens talentueux.

La Reconnaissance à “La France a un Incroyable Talent”

Tareek a gagné en notoriété après avoir participé à la populaire émission télévisée “La France a un incroyable talent”. Sa performance exceptionnelle lui a valu une place en finale, marquant ainsi les esprits des téléspectateurs et des juges. Cette expérience a été un tournant dans sa carrière et a contribué à asseoir sa réputation dans le monde du stand-up.

La Grande Opportunité avec Gad Elmaleh

L’un des moments les plus marquants de la carrière de Tareek a été lorsqu’il a été choisi par le légendaire Gad Elmaleh pour assurer la première partie de son spectacle intitulé “D’ailleurs“. Cela a été une véritable opportunité pour Tareek, car il a eu l’occasion de se produire sur les plus grandes scènes de France aux côtés d’une véritable icône de la comédie. Cette expérience a permis à Tareek de peaufiner son art et d’acquérir une base de fans loyale.

“Vérité” : Le Nouveau Spectacle Attendu

Aujourd’hui, Tareek est sur le point de conquérir de nouvelles scènes avec son tout dernier spectacle, “Vérité“. Dans ce spectacle, l’humoriste aborde avec une sincérité désarmante sa vie en tant que père célibataire, traitant des défis, des rires et des épreuves qui accompagnent ce rôle. Tareek a le don de transformer des moments de la vie quotidienne en des histoires hilarantes et touchantes qui résonnent avec le public.

“Vérité” promet de faire rire et de toucher le cœur des spectateurs, tout en offrant un regard authentique sur la vie de Tareek. Ce spectacle est une nouvelle étape dans sa carrière déjà impressionnante et devrait susciter l’enthousiasme de ses fans de longue date ainsi que des nouveaux venus.

“Vérité” de Tareek est un événement à ne pas manquer pour tous les amateurs de comédie en France. Elle promet de faire rire et de divertir, tout en offrant un aperçu intime de la vie de l’humoriste. Alors, ne ratez pas cette occasion de passer une soirée inoubliable avec Tareek et son nouveau one-man-show hilarant.

Restez à l’affût des dates de la tournée “Vérité” de Tareek près de chez vous, et préparez-vous à une soirée de rires et de vérité avec l’un des humoristes les plus talentueux de France. Tareek continue de conquérir le monde de la comédie, et sa tournée promet d’être un succès retentissant.

INFORMATIONS PRATIQUES ET RÉSERVATION

Stand-up les 26 octobre et 9, 16, 23 et 30 novembre 2023 à 20h

Apollo Théâtre – 18 Rue du Faubourg du Temple, 75011 Paris

Téléphone : 01 43 38 23 26

Tarif : 28€ (placement libre)