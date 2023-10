Partagez





Laurent Wolf fera chauffer ses platines au Zénith de Paris et nous transportera dans le futur du clubbing avec la “No Stress Party” le 21 mars 2024. Baignant dans la sainte trilogie nocturne “son, lumières, vibrations” depuis ses débuts, Laurent Wolf, DJ international et producteur du tube planétaire “No Stress,” prépare un événement exceptionnel qui vous fera revivre la magie des années 2000 et l’explosion de la musique électronique.

LAURENT WOLF “NO STRESS PARTY”

Le 21 mars 2024 au Zénith de Paris

Le 21 mars 2024, préparez-vous à une expérience futuriste, visuelle et immersive, qui vous téléportera dans une époque mythique. Le toulousain Laurent Wolf, l’homme derrière des hits emblématiques, sera aux platines pour mixer le meilleur de ces années dorées. La “No Stress Party” vous fera revivre l’ambiance des clubs les plus légendaires, du Queen au Pacha, des Bains Douches à la Loco, et bien d’autres endroits où Laurent Wolf a partagé sa passion pour la musique électronique.

Laurent Wolf incarne un véritable retour vers le futur du clubbing. En tant que DJ incontournable de la French Touch et de la scène électro, il a su captiver les foules à travers le monde grâce à son talent exceptionnel et sa passion pour la musique électronique. Son hit “No Stress” a fait danser des millions de personnes et est devenu un hymne intemporel pour les amoureux de la musique électronique.

La “No Stress Party” promet d’être un événement mémorable, où Laurent Wolf vous transportera dans une époque révolue, mais jamais oubliée. La musique, les lumières et les vibrations vous feront revivre l’âge d’or de la musique électronique.

Ne manquez pas cette occasion unique de faire partie de l’histoire de la musique électronique. Rendez-vous le 21 mars 2024 au Zénith de Paris pour la “No Stress Party” by Laurent Wolf. Préparez-vous à une nuit inoubliable, où le passé se mélange au futur pour une expérience musicale époustouflante.

Réservez vos billets dès maintenant et préparez-vous à danser au son des meilleurs hits de Laurent Wolf. C’est un rendez-vous que vous n’oublierez jamais.

INFORMATIONS PRATIQUES ET RÉSERVATION

Concert unique le 21 mars 2024 à 20h

Zénith de Paris – 211 Av. Jean Jaurès, 75019 Paris

Tarifs : à partir de 46,50€