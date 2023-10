Elmer et le cadeau mystère est un nouvel album jeunesse, de David McKee, paru aux éditions Kaléidoscope, en septembre 2023. Une nouvelle histoire pour Elmer, l’éléphant bariolé, qui va à la rencontre de tante Zelda, qui le cherche pour lui donner un cadeau…

Comme à son habitude, Elmer se promène. Il aperçoit bientôt son amie Rose. Elmer la salut. Rose le salut, à son tour. Elle ajoute qu’elle vient de croiser tante Zelda qui le cherchait. L’éléphant bariolé se voit surpris, mais connaissant la mémoire défaillante de la vieille éléphante, il préfère partir la retrouver. Il propose à Rose de le suivre. Plus loin une voix appelle Elmer. Le tigre l’interpelle. Il explique que tante Zelda cherche Elmer et qu’elle a quelque chose pour lui. Curieux, le tigre demande si c’est déjà Noël ! L’éléphant bariolé affirme que ce n’est pas encore Noël, mais que tante Zelda le croit peut-être…

Le récit est plaisant et amusant, invitant les jeunes lecteurs, tout comme Elmer à s’imaginer ce que peut bien vouloir tante Zelda. L’imagination des enfants se voit titillée, tout comme la curiosité. Ainsi, cette nouvelle aventure de l’éléphant bariolé offre surprise et bienveillance, une fois de plus. Le récit reste bien mené et posé, permettant de progresser tranquillement dans l’aventure. Les rencontres et les nouvelles spéculations invitent à poursuivre, pour savoir le mot de la fin. Fin tout à fait convenable et surprenante, pleine de tendresse. Le texte se trouve également adapté aux enfants, qui seront ravis de retrouver leur héros. Le dessin reste coloré, avec un trait fin et des personnages expressifs.

Elmer et le cadeau mystère est un nouvel album jeunesse du célèbre éléphant bariolé, des éditions Kaléidoscope. Une nouvelle petite aventure familiale, drôle et surprenante, pleine de tendresse, dans laquelle l’imaginaire des enfants et leur curiosité vont se voir titillés.

