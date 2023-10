Mon premier bloc de jeux – Halloween

La collection Mon premier bloc de jeux, des éditions Usborne, se complète avec le titre Halloween, paru en septembre 2023. Un bloc, aux pages détachables, pour les enfants à partir de 5 ans, qui propose des jeux simples, attrayants, d’observation et de logique, autour du thème d’Halloween !

L’ouvrage souple débute directement avec un premier jeu. Les enfants sont invités à observer et à retrouver cinq fantômes cachés dans une scène. Sur la deuxième page, là encore, les bambins vont devoir observer et faire preuve de logique. Trois momies voient leur bandage se défaire. Il va falloir retrouver celle dont le bandage est coincé dans la porte du manoir. Le troisième jeu, qui se présente également sur une page, invite, de nouveau à observer. Dans la scène, les enfants doivent retrouver différents éléments. Il y a des sorcières, des araignées, des citrouilles et des chauves-souris !

A chaque page, se trouve un nouveau jeu, ainsi qu’une belle illustration. L’univers d’Halloween reste très bien représenté ici, avec tout ce qu’il faut, citrouilles, sorcière, manoir sombre, fantômes, chat noir, vampires, cercueils, monstres… Le bloc propose des jeux variés et simples, d’observation et de logique. Il y a des différences, des cherche et trouve, des puzzles, des illustrations à remettre dans l’ordre, des coloriages magiques, des labyrinthes, des points à relier, des mots cachés… Les instructions, pour les différents jeux, restent claires et courtes, adaptées aux jeunes enfants. L’univers graphique est superbe et très immersif. A la fin de l’ouvrage, toutes les solutions sont à retrouver. Le trait rond et doux, offre un monde plaisant et amusant, avec des créatures de toutes sortes, qui rappellent, bien évidemment, Halloween.

Halloween est un nouveau titre de la collection Mon premier bloc de jeux, des éditions Usborne. Un ouvrage qui offre plus de 80 jeux variés et amusants, autour de l’univers d’Halloween, pour lire, écrire, colorier, observer, compter, durant ces vacances de la Toussaint.

