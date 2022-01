La collection Bonne nuit…, des éditions Larousse, se complète avec le titre Petit Panda, paru en octobre 2021. Une histoire simple, douce et rassurante, pour les tout-jeunes lecteurs, qui vient renforcer le lien entre les enfants et les parents, au moment du coucher.

Au cœur d’une forêt de bambous, vit un petit panda et sa famille. La famille Panda, tout au long de la journée, fait la sieste à l’ombre fraîche de la bambouseraie. Lorsqu’ils ne ronflent pas, les pandas grignotent de tendres feuilles vertes. Puis, lorsqu’ils ne grignotent pas les feuilles, ils croquent de longues tiges de bambous. Petit Panda mange du bambou au petit-déjeuner, et du bambou à midi… Pour le dîner, il ne veut plus en entendre parler ! Il décide de parcourir les environs, pour trouver autre chose à se mettre sous la dent. Il rencontre deux songes et leur demande ce qu’ils mangent.

Ainsi de suite, le petit panda part à la découverte d’autres animaux et de leur nourriture. Alors il découvre, goûte, explore… Le petit curieux fait des rencontres, qui vont enchanter les enfants, qui vont pouvoir découvrir d’autres animaux. Le texte est simple et court, adapté aux jeunes lecteurs, avec des dialogues, offrant un récit plus vivant. L’histoire est plaisante, présentant le quotidien du petit panda curieux de découvrir autre chose à manger. Elle est aussi rassurante, invitant à partager un moment de complicité et d’échange entre parents et enfants. Un rituel sécurisant, pour les enfants, avec cette lecture du soir, qui est un moment privilégié, ainsi qu’un très bon moyen de donner le goût de la lecture, tout comme des repères moraux. Les illustrations sont surprenantes, avec le petit panda photographié et son univers dessiné, avec de tendres couleurs.

Bonne nuit, Petit Panda ! est un nouveau titre de la collection Bonne nuit, des éditions Larousse. Un petit album simple, doux et rassurant, qui présente les repas et la curiosité d’un petit panda adorable et drôle, pour un tendre moment de complicité des parents et enfants.