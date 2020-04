Box internet 4G Vs Routeur 4G : Quelle différence et lequel choisir ?

En France, 92 % des foyers sont connectés à internet, soit plus 53,1 millions d’internautes mensuels. Avec le développement rapide de la technologie, certaines notions servant à maintenir notre réseau local échappent à beaucoup de non connaisseurs comme routeur, box, 3 G, 4 G, etc. Étant donné que pour distribuer un réseau internet, vous avez besoin d’un box ou d’un routeur, beaucoup ne savent pas faire la différence et se trompent parfois d’offre au moment de l’abonnement. Dans cet article, nous allons vous expliquer en détail la différence entre ces deux appareils.

Qu’est-ce qu’un routeur 4G ?

Aussi appelé hospot, un routeur est un boîtier permettant de distribuer un réseau internet 4G haut débit aussi élevé que l’ADSL ou la fibre optique, c’est-à-dire dans 150 Mbps/s. La différence c’est qu’un routeur ne nécessite pas de câblage ou de branchements extérieurs comme la fibre optique par exemple. La seule condition est que votre position se trouve dans une zone couverte. Sans trop entrer dans les détails techniques, un routeur 4G est généralement équipé en Wi-Fi, ou en filaire pour connecter ou brancher des objets connectés comme les ordinateurs, tablettes, smartphones, etc. Pour utiliser le routeur, pas besoin d’être un technicien en réseau informatique, il suffit de relier les appareils au routeur est le tour est joué. Les routeurs 4G sont souvent utilisés par les entreprises qui ne bénéficient pas de l’ADSL ou de la fibre optique ou ceux qui sont souvent en déplacement comme les chantiers. Regardez ce site pour vous aider à faire votre choix de box 4G

Qu’est-ce qu’un Box 4G ?

Pour faire simple, un box est un appareil dont le rôle principal est de servir d’interface entre un fournisseur d’accès à internet et un abonné. Le service proposé peut être de type ADSL ou fibre optique selon le niveau de débit souhaité. Un box 4G est plutôt destiné pour les foyers et ne permet pas de fournir des services de télécommunication au-delà d’un certain périmètre. Les Box 4G sont généralement équipés d’une carte SIM offerte par un opérateur mobile.

Box 4G ou routeur 4G ?

Le choix entre ces deux appareils dépend donc des besoins en réseau internet. Pour une connexion dans un foyer et pour les mois connaisseurs, un Box 4G suffit amplement. L’abonnement est d’ailleurs nettement moins cher qu’un abonnement routeur 4 G. Il ne vous reste plus qu’à choisir parmi les offres de Box 4G des opérateurs pour profiter au mieux de l’internet 4G à la maison.