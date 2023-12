Buki France – Des jeux pour apprendre, expérimenter, grandir

Buki France est une marque française qui fabrique et distribue des jouets éducatifs, scientifiques et créatifs, pour les enfants de tout âge. Une entreprise française qui invente, conçoit et développe de nouveaux coffrets, chaque année, pour éveiller et faire grandir les enfants.

Depuis 1992, Buki France, fabricant de jouets éducatifs, scientifiques et créatifs, ne cesse de développer des collections et de concevoir de nouveaux coffrets, en souvent les tendances et inspirations. Ainsi, cette année encore, et plus spécialement pour Noël, la marque française présente une belle sélection de jeux. Parmi eux, le Moonscope et l’Atelier gravure Engraving ont retenu l’attention de France Net Infos.

En effet, avec l’engouement des enfants pour la découverte de l’espace, les télescopes semblent être un objet incontournable avant de réellement partir dans les étoiles ! La planète bleue vue de l’espace fascine également, tout comme la prochaine expédition sur la lune. Ainsi, le télescope lunaire, avec 30 activités, est un cadeau idéal, pour les enfants qui rêvent d’espace.

Le coffret reste complet, pour les enfants à partir de 8 ans, avec un télescope lunaire, un adaptateur pour smartphone, un trépied, un filtre lunaire et un livret. Ce dernier présente tout le contenu, soit le télescope, le trépied, l’adaptateur smartphone, le prisme, la lentille Barlow, l’oculaire et le filtre lunaire. La mise en place des éléments est plutôt bien décrite, avec des étapes détaillées et photographiées. Les réglages, pour le trépied et les différents oculaires ou prismes sont également bien définis. Ensuite, une trentaine d’activités, d’observation de la lune, invitent progressivement à mieux découvrir cet astre fascinant. Les enfants vont pouvoir découvrir et observer les phases, les cratères, le terminateur, les massifs… Le livret offre des informations, sur la lune et l’homme, des activités pour construire une mini-fusée, former des cratères, comprendre une éclipse, découvrir le système solaire…

Le jeu reste de très bonne qualité, il semble parfait pour découvrir l’espace, la lune et le système solaire. Le télescope est plaisant et fonctionnel, facile à monter et plier. Doté de plusieurs lunettes pour différentes visions, il se voit complet, tout comme le livret qui offre à découvrir bien plus que la lune. Le jeu est captivant, intéressant et riche, il plaira à coup sûr, à tous les enfants qui rêvent d’étoiles !

Du côté de la créativité, l’atelier gravure est parfait pour les enfants à partir de 8 ans, pour créer et personnaliser de petits objets. En effet, le coffret complet, se compose d’une station, d’un pyrograveur avec protection, d’un graveur métal, d’une pince, de 6 embouts, de 5 tubes paillettes, de formes en bois et en métal, d’un stylet, de strass, de feutres, de colle, de chaînettes, de fermoirs, de petits et grands anneaux, de porte-clés, d’aimants, d’un marque-page en bois et d’une notice.

La station, très pratique, permet de ranger tous les accessoires et le matériel correctement. Le livre, très complet, met en garde, avant de détailler le contenu et la mise en place dans la station. L’installation, la mise en place des piles et la pyrogravure sont détaillées, avant de présenter les différents embouts. Les fonctions et les créations, viennent par la suite, afin de pouvoir réaliser de superbes objets personnalisés. Les activités créatives se suivent, entre courtes explications et photographies. Des pas à pas simples, détaillés en clichés, afin que les enfants puissent mieux se retrouver et s’inspirer.

Le coffret est complet et fort captivant. Il offre une multitude de possibilités, tant pour les supports, que les bijoux, porte-clés, magnets, que pour les dessins, avec les 6 embouts. L’activité créative plaît, inspire, avec cette station bien composée qui permet aussi de ranger correctement le matériel, comme les feutres, les paillettes… Il n’y a rien à ajouter, le coffret est parfait et entier, proposant une activité ludique fabuleuse et intéressante, une nouvelle expérience.

Buki France est une marque française, qui présente des jouets et jeux éducatifs, scientifiques et créatifs. Des coffrets complets, intéressants et captivants, qui viennent éveiller les enfants, petits et grands, à travers des découvertes et expériences uniques et entières. Des coffrets scientifiques et créatifs, comme le télescope lunaire et l’Atelier gravure, qui seront à glisser au pied du sapin de Noël !

