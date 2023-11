Il est là, tout près de moi, cette année encore, le beau calendrier de l’Avent Palais des Thés 2023. Sous forme de fenêtre que l’on ouvre à la découverte d’un village enchanteur, il regorge de thés et d’infusions délicieuses, dont un inédit, le Thé Magnifique, spécialement pensé pour l’occasion.

Calendrier de l’Avent Palais des Thés 2023 – Un univers féerique

Le calendrier de l’Avent Palais des Thés 2023 nous plonge au cœur d’une soirée étoilée en pleine nature. Entièrement vêtu de bleu, ses touches de doré et de blanc ressortent avec délicatesse. La magie de Noël est bel et bien présente avec plusieurs clins d’œil évocateurs : cette magistrale lune centrale qui annonce l’arrivée prochaine du Père Noël. Des étoiles filantes, des sapins enneigés, de magistraux cerfs aux aguets, et cette jolie maison décorée, qui pourrait tout à fait être la nôtre.

24 jours de thé à déguster…

Les amateurs de thés vont se régaler durant tout le mois de décembre. Ils vont déguster 24 thés ; 8 thés d’origine, 12 thés parfumés et 4 infusions gourmandes. Ils auront même le plaisir de profiter d’un adage par jour, sous forme de citation cachée derrière chaque case. Soit, une parenthèse bien-être le matin juste avant le petit déjeuner, ou encore le soir, bien au chaud devant la cheminée. Les thés Palais des Thés se dégustent partout et à tout moment de la journée. Et si vous ne connaissez pas encore la Maison, nous vous encourageons à vous rendre dans l’une de leurs boutiques. Laissez-vous porter par la délicatesse de chaque mélange et laissez-vous charmer par leurs superbes packagings spécialement pensés pour les fêtes de fin d’année.

Palais des Thés a eu envie de nous offrir un cadeau en nous faisant goûter à son édition limitée de Noël 2023, à savoir le Thé Magnifique aux notes fruitées de poire, de vanille et d’amande. Un mélange chaleureux, subtilement sucré, à découvrir sans plus tarder.

Le Calendrier de l’Avent Palais des Thés 2023 est proposé au prix de 27€, à retrouver en ligne également.