Pico Bogue – Les heures et les jours

Les heures et les jours est le quinzième tome de la série Pico bogue, des éditions Dargaud, paru en octobre 2023. Une bande dessinée, de Dominique roques et Alexis Dormal, dans laquelle on retrouve avec plaisir Pico qui s’interroge sur la colère de sa petite sœur.

Pico et ses camarades sont en cours de sport. Ils s’apprêtent à faire une course. Le professeur de souffle dans son sifflet. Les enfants sont partis, ils courent. Pico, quant à lui est resté en position. Le professeur l’interpelle. Pico explique qu’à leur latitude, la Terre est en train de tourner sur elle-même à plus de 300 mètres par seconde. De plus, tout le système tourne dans la galaxie. La galaxie fonce, elle-même, dans le cosmos. Alors, se tourner sur cette piste riquiqui, Pico trouve cela désespérant comme ambition !

Dans le jardin, Pico souffle sur une fougère. Sa petite sœur, Ana Ana arrive vers lui et lui demande s’il n’a pas fini d’imposer son haleine fétide à la pauvre fougère ! Le jeune garçon explique qu’inspirer l’oxygène expirer par cette plante et lui souffler son CO2, c’est créer un échange avec elle et même créer une amitié. Puis, il s’en va laissant là, sa petite sœur. Ana Ana se retourne vers la fougère. Elle rassure, affirmant que le fait de ne pas choisir sa famille, c’est déjà scandaleux, mais que la plante ne puisse même pas choisir ses amis, cela la révolte !

L’âme poétique, mais aussi critique de Pico est à retrouver, à travers cette nouvelle bande dessinée aussi plaisant, drôle, qu’interpellant. Le raisonnement du jeune garçon est saugrenu et judicieux, parfois parfaitement repris par sa jeune sœur, toute aussi éveillée ! Les conversations restent captivantes, intrigantes et poétiques, parfois. Les gags et scènes s’enchaînent toujours aussi bien, permettant parfois de prendre du recul sur nos vies. Le regard plein de tendresse, mais aussi parfois incisif, de ces bambins offrent de belles scènes à découvrir. Le dessin reste le même, doux et percutant, coloré, détaillé et très plaisant, offrant un bel univers graphique.

Les heures et les jours est le quinzième tome de la série Pico Bogue, des éditions Dargaud. Un nouvel album offrant une réflexion autour de la colère d’Ana Ana, entre autres, proposant un regard amusé, mais aussi incisif, sur le temps, les personnes, la vie…

