Calendrier de l’Avent Pierre Marcolini 2023 – Noël givré

Nous avons eu la grande chance de découvrir le magnifique calendrier de l’Avent de la Maison Pierre Marcolini, intitulé « Noël givré ». Nous avions hâte de vous le présenter plus en détail, car il est tout bonnement incroyable. Son esthétisme nous plonge dans de doux souvenirs d’enfance, quant aux surprises gustatives, elles sont délicieusement régressives…



La Maison Pierre Marcolini – La passion du chocolat avant tout

Derrière la Maison Pierre Marcolini – le Maître Chocolatier Belge Pierre Marcolini lui-même – qui a su prouver à quel point le savoir-faire artisanal faisait toute la différence. Passionné par l’histoire du chocolat depuis son plus jeune âge, il n’hésite pas à faire le tour du monde à la recherche des meilleures fèves de cacao. Viennent ensuite ses plus belles créations, de la tablette aux moulages en chocolat, jusqu’à ce qu’il décroche le titre de champion du monde de pâtisserie à l’âge de 31 ans. Depuis, sa passion dévorante pour le chocolat n’a cessé de l’animer. Il s’implique chaque jour un peu plus dans la création de ses chocolats, veillant à ce que les ingrédients soient d’origine de qualité, valorisant le terroir et les planteurs de cacao. Sans oublier son espoir de réhabiliter le vrai métier de chocolatier, celui qu’il exerce depuis plusieurs années maintenant.

Une collection de Noël unique

Nous n’aurions pas assez d’un article pour vous parler de tous les chocolats qui font le succès de Pierre Marcolini. Aussi, étant donné que les fêtes approchent à grands pas, nous avions envie de vous donner un aperçu de la superbe collection de Noël. Si l’expertise prime pour proposer des chocolats au goût unique, la Maison nous embarque au cœur d’un univers esthétiquement féerique, en plein cœur de la nature, à l’orée du bois, sous la neige. Et n’y a qu’à observer les packagings pour tomber sous le charme !

Le coffret « Plumier Lutins de Noël » est au prix raisonnable de 23 €. Il est esthétiquement adorable avec ces 16 chocolats en forme de bonnet de lutin. Les couleurs présentes sur les chocolats sont 100 % naturelles, quant aux saveurs, elles sont au nombre de trois : sésame orange, pistache nougat et Gianduja riz soufflé. D’autres coffrets sont également proposés, n’hésitez pas à vous rendre sur le site officiel, et laissez-vous surprendre par le superbe montage animé, dans lequel des lutins s’affairent joyeusement en ouvrant chaque case du calendrier de l’Avent Pierre Marcolini 2023.

Ce qu’il faut savoir sur le calendrier de l’Avent Pierre Marcolini 2023

Le calendrier de l’Avent Pierre Marcolini 2023 est visuellement incroyable. Son thème « Noël givré » nous embarque en plein cœur de la nature, une nature qui va nous émerveiller à l’ouverture de chaque case, durant tout le mois de décembre.

Et pour le découvrir plus en détail, il suffit de glisser délicatement les deux bords du coffret et prendre ainsi le temps de s’émerveiller durant plusieurs secondes. Les décors enneigés sont superbes, on retrouve la fouge de lutins malicieux fins prêts à dévorer chaque chocolat. Les couleurs sont minutieusement choisies, elles nous embarquent en plein cœur de l’hiver, et nous plongent directement dans l’ambiance de Noël. Au cœur du calendrier, 24 cases, soit 24 boîtes à ouvrir pour découvrir un onctueux chocolat. Tout est délicieusement conçu, raffiné, élégant, savoureux, du grand Pierre Marcolini.

Et si on dégustait quelques chocolats ?

Et pour aller avec son ambiance festive quelque peu enfantine, « l’homme chocolat » a eu envie de proposer des saveurs traditionnelles de Noël. Vous savez, ces petits goûts de l’enfance qui nous ramènent à des souvenirs joyeux et réconfortants. Il y a le pain d’épices, la cannelle, la vanille, la pâte à noisettes également. Nous allons retrouver des plaisirs oubliés, grâce notamment aux truffes du chocolatier dont le goût est inégalable. L’assortiment global est varié, les goûts le sont tout autant, de quoi combler le cœur de plus d’un gourmand. Et parmi toutes ces gourmandises, il y a les « bonbons cœur » aux fruits qui sont délicieusement délicieux.

Vous l’aurez constaté, la collection de Noël du chocolatier Pierre Marcolini est fascinante, et le calendrier de l’Avent ne fait pas exception. N’hésitez pas à vous rendre en boutique ou sur leur site officiel pour succomber, vous allez vous régaler.

Et si vous avez un petit budget, nous vous encourageons à fouiller sur le site, vous y trouverez de vraies pépites à petits prix. Preuve en est, le coffret « Mini Malline fleur de Noël » qui renferme des bouchées Fleurs de Noël au praliné noix de cajou, accompagné de sa truffe au pain d’épices…