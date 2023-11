Les recettes du Père Noël – Ed. Gründ

Les recettes du Père Noël est un ouvrage de Quand Margot pâtisse, illustré par Sophie Rohrback, paru aux éditions Gründ, en octobre 2023. Un livre de cuisine, pour les enfants, qui présente 25 recettes inédites du Père Noël, à cuisiner en famille, pour les fêtes !

Le livre débute par un sommaire complet, présentant les recettes sucrées et les recettes salées. Ensuite, les enfants vont découvrir un lexique visuel, comme un imagier, pour se familiariser avec les ustensiles. Les unités de mesure et les différentes façons de cuire trouvent également leur explication, afin d’accompagner au mieux, les jeunes cuisiniers. Enfin, la première recette se présente, sur une double page. Les bambins vont trouver d’un côté toute la recette et de l’autre, une photographie alléchante, présentant la gourmandise à réaliser. La première recette du Père Noël semble donc être le chocolat chaud de Noël !

L’ouvrage est plaisant et gourmand, invitant les enfants à préparer Noël, du côté de la cuisine. Un beau livre de cuisine spécial Noël et spécialement conçu pour les jeunes lecteurs. Tout semble très bien détaillé, afin que les jeunes cuisiniers puissent confectionner, presque en autonomie, les différentes recettes suggérées. Le temps de préparation se voit bien noté, avant de retrouver la liste des ingrédients. Ensuite, plusieurs étapes décrites restent à suivre, pour réaliser les différentes recettes. Des pas à pas détaillés, illustrés et adaptés aux enfants, pour réaliser les gourmandises suggérées. Le livre semble complet, proposant des recettes sucrées, mais aussi salées, enfin d’inviter les bambins à participer, à leur façon, aux repas des fêtes ! Des astuces, conseils ou variantes sont aussi proposées, afin d’accompagner au mieux les enfants dans cette découverte culinaire.

Les recettes du Père Noël est un beau livre culinaire, des éditions Gründ, pour les enfants ! Un ouvrage assez complet et très gourmand, qui propose des recettes délicieuses et simples, pour les bambins, afin de découvrir, partager et participer aux repas des fêtes !

