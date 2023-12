Canal Toys – Des jouets créatifs pour petits et grands

Canal Toys est un fabricant de jouets créatifs et innovants, pour tous, qui depuis 25 ans, présente de superbes coffrets. Pour cette fin d’année, Canal Toys propose, à travers ses différentes marques, de vivre des expériences créatives uniques pour tous les enfants !

Canal Toys, créateur et fabricant de jouets créatifs et innovants, propose depuis 25 ans, des coffrets pour petits et grands. Des jouets qui viennent dépoussiérer son image traditionnelle, pour répondre aux demandes actuelles des enfants, et suivre les tendances. Les jouets créatifs répondent à des normes de qualité et de sécurité, pour pouvoir jouer pleinement et profiter au mieux d’une nouvelle expérience.

Ainsi, pour Noël, présente une jolie sélection de jouets créatifs, dont le Studio scrapbooking 3 en 1. Un coffret complet, avec plus de 150 accessoires, qui invite les enfants, de plus de 6 ans, à créer et personnaliser, selon leur style, un carnet et les décorations de leur chambre ! Le grand coffret se compose d’un studio, d’un carnet, de strass, de tapes, plaques de gaufrage, pochoirs, colle, feutre, colles pailletées, planches de stickers, rouleaux de stickers, feuilles imprimées et notice. Les créations semblent sans fin, avec tous ces accessoires et ces possibilités. En effet, le jeu propose de costumiser ses stickers et tapes, de gaufrer des cartes, de personnaliser des créations, dessins, cartes…

Le coffret est très bien rangé, à l’intérieur. La notice présente son contenu. Il y a aussi des pas à pas, pour pouvoir faire convenablement des tapes, stickers, le gaufrage, les décorations. Les pas à pas sont photographiés, accompagnant réellement les enfants. De courtes phrases permettent de s’assurer de la bonne marche à suivre. La notice indique, bien évidemment, comment monter la station, pour qu’elle soit opérationnelle et fonctionnelle. Le jeu reste très créatif et inspirant, avec un graphisme déjà présent, des couleurs suggérées, des paillettes… Les enfants seront ravis de pouvoir personnaliser, selon leur goût, des stickers et déco de chambre !

Canal Toys s’amuse également avec les héros des enfants, notamment la Pat’Patrouille. En effet, la licence présente plusieurs coffrets, dont le quartier général Pâte à modeler. Un coffret, là encore, complet, pour les enfants à partir de 3 ans. Il se compose d’un quartier général, d’une planche de stickers, de trois pots de pâte à modeler, de trois moules, d’un moule voiture avec une base avec les roues et d’une seringue.

Le coffret reste plaisant et immersif, avec cette réplique du Quartier général des héros, qui attendent pour une nouvelle mission ! Le toboggan, une voiture à créer, invite à fabriquer le nécessaire, pour jouer avec les héros. Chase, Ruben et Marcus doivent aussi être modelés, avec l’aide des moules. Les trois pots de pâte à modeler présente les couleurs bases. Ils invitent aussi à créer ses propres couleurs, en les mélangeant ! Ainsi, les enfants peuvent laisser libre leur imagination, pour manipuler, modeler, créer et s’imaginer de nouvelles aventures.

Canal Toys est une marque de jouets créatifs, qui depuis 25 ans, présente de jolis coffrets, et continue d’émerveiller. Ainsi, pour ces fêtes de fin d’année, la marque propose une sélection, pour petits et grands. Des jouets, pour s’immerger et créer, entre qualité et tendance, avec des coffrets à déposer au pied du sapin de Noël.

Lien Amazon