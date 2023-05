Cattier Paris – Des soins bio & vegan qui misent sur l’hydratation

Je vous retrouve aujourd’hui pour vous présenter des soins pour le corps de la marque Cattier que ma peau sensible – voire atopique – a bien adopté. Alors si comme moi, votre peau est exigeante et qu’elle a un gros besoin d’hydratation, ce qui va suivre pourrait bien vous intéresser.

Cattier est une marque bien connue de l’univers des cosmétiques. Depuis plus de 50 ans, elle se donne les moyens de nous satisfaire en proposant des gammes de soins ciblés, répondant aux exigences cutanées de chacun. Car oui, Cattier est avant tout une marque familiale. Elle prend soin des adultes, des enfants, et même des bébés. Elle veille à soigner ses formules, et s’investit au maximum pour proposer des soins bio et/vegan. Son objectif : restez authentique, prendre soin de la nature et s’en inspirer. Et pour ce faire, elle utilise des emballages recyclés et/ou recyclables, elle veille à ce que leur production soit respectueuse de l’environnement, sans oublier la gestion maîtrisée des déchets.

Des soins qui soignent les peaux atopiques

Les peaux sèches à très sèches ont des exigences claires : une bonne dose d’hydratation et des compositions irréprochables. Je fais d’ailleurs partie de ceux qui ont une peau atopique, soit une peau sensible qui tiraille de temps en temps. J’ai eu l’occasion de tester le « Lait Corps Relipidant » de la gamme Dermo Cica, qui vient justement prendre soin des peaux comme la mienne. Il est certifié bio et vegan, formulé sans parfum également. Soit une formulation clean, idéale pour les peaux fragilisées et exigeantes.

Mon avis : j’ai été séduite par ce lait pour le corps. Je l’ai utilisé durant un mois et j’ai vu une différence sur ma peau au bout d’une bonne semaine, notamment sur des zones de sécheresse intense. Néanmoins, je suis plus mitigée sur le plaisir d’utilisation. Pour commencer, je ne suis pas fan du terme « sans parfum », car il se dégage quand même un parfum dit « neutre » provenant d’ingrédients naturels, qui m’a un peu dérangé. Notamment au moment de déposer le lait sur la peau, après quelques secondes, plus aucune odeur bien entendu. Quoi qu’il en soit, cela n’entache en rien son efficacité, et je serai quand même susceptible de la racheter !

Le duo réconfort – Ylang Ylang

J’avais envie de vous parler de deux soins que j’ai pu tester ensemble, ou plutôt l’un après l’autre. Il s’agit de la « Gelée exfoliante corps – Argile violette et grains d’abricot » ainsi que le « Baume corps onctueux – Argile violette et beurre de capuaçu ». Deux soins à la senteur délicieuse de pêche Ylang Ylang, un régal ! Qu’on se le dise, ces deux produits sont de véritables pépites. Et ils sentent tellement bon… Pour le coup, la sensorialité est bien au rendez-vous. Et pour autant, les soins sont clean, puisqu’ils sont bio et vegan.

La Gelée exfoliante

Les vrais savent, je suis une grande adepte de gommages pour le corps. Ils font partie de ma routine depuis toujours, je ne pourrais pas m’en passer. Ce qui veut dire que je suis très exigeante également. Qu’on se le dise, la gelée exfoliante corps de Cattier est juste phé-no-mé-nale. Elle est parfaite. Les grains sont suffisamment drus pour gommer le corps en douceur, tout en étant efficaces. Sous l’eau, la texture se transforme en un lait doux et réconfortant pour la peau. Et alors, il sent tellement bon, c’est un régal. Il embaume la salle de bains, et l’odeur reste sur la peau quelques heures.

Côté compo’, on retrouve de l’argile violette bio, de la poudre de grains de riz et d’abricot, de l’aloe vera bio, de l’huile végétale de tournesol bio et de l’huile de jojoba bio. Soit, un soin qui conviendra également aux peaux sensibles comme la mienne.

Le baume corps

Le baume corps vient nourrir cette parenthèse de douceur. Et même s’il est très riche, il pénètre rapidement sans laisser de film gras. Je préfère l’utiliser le soir, sûrement cette odeur envoûtante, réconfortante pour le coup. Il contient de l’argile violette, du beurre de capuaçu bio, de l’aloe vera bio et de la fleur d’impératoire bio. Soit, un mélange de vertus hydratantes, nourrissantes, apaisantes, cicatrisantes et réparatrices.

N’hésitez pas à vous rendre sur le site officiel pour découvrir les autres soins proposés par Cattier, vous aurez l’embarras du choix !