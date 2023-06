CHANDON Garden Spritz : votre été s’annonce pétillant !

Préparez vous à découvrir LA boisson qui fera pétiller votre été : le CHANDON Garden Spritz ! Imaginez une robe rose audacieuse, des bulles fines et crémeuses qui révèlent un nez intense d’oranges amères, d’iris, de menthe poivrée, pour finir sur un bouquet explosif de fleur d’oranger et de pamplemousse. Le Spritz s’offre une nouvelle jeunesse ! Vous allez kiffer grave !

Cet apéritif, qui trouve ses racines à plus de 1000 mètres d’altitude sur les contreforts des Andes, est un mélange subtil de Chardonnay, Pinot noir et Sémillon. Leur secret ? Une fermentation en cuve longue durée qui préserve toute l’authenticité des raisins.

Le vrai plus de ce délice, c’est son macérat maison. Une explosion d’arômes naturels d’écorces d’oranges, d’herbes et d’épices qui lui confèrent une amertume fraîche et irrésistible. Trois glaçons, une rondelle d’orange séchée, un brin de romarin et…BAM ! Mon verre de CHANDON Garden Spritz est prêt à enflammer mes papilles.

Chandon Garden Spritz : LA boisson de l’été

Chaleur d’été ? Rien de mieux que la “Garden Hour”, l’apéritif revisité par CHANDON. Imaginez : une terrasse, le soleil qui caresse la peau, et ce nectar sophistiqué qui danse dans votre verre… Voilà l’esprit CHANDON Garden Spritz !

L’élaboration de cette recette n’a pas été une mince affaire : 4 ans de travail, 64 recettes testées, des écorces d’orange traitées sous toutes les formes pour une symphonie de saveurs en bouche. Caramélisé, chocolaté, confit… une véritable fête pour les sens !

Ana Paula Bartolucci, l’œnologue derrière cette merveille, a créé un véritable chef-d’œuvre. CHANDON Garden Spritz, c’est la promesse d’une fraîcheur et d’une authenticité à chaque gorgée. Vous pouvez le découvrir dans les bars les plus branchés, mais aussi chez les cavistes (PVC : 22€). En prime, il a été récompensé comme le meilleur vin de sa catégorie lors des CSWWC 2020.

Depuis 1959, CHANDON célèbre la diversité des terroirs viticoles, et avec Garden Spritz, la fête atteint de nouveaux sommets. Alors, prêt à goûter l’été en pétillant ? À vos verres, la Garden Hour n’attend plus que vous !

https://www.chandon.eu/fr_FR/gardenspritz.html