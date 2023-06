Les tout-doux Usborne – Où est ma fusée ?

Où est ma fusée est un nouveau titre de la collection Les tout-doux Usborne, paru en juin 2023. Un livre cartonné, pour les tout-jeunes lecteurs, qui vont s’éveiller, avec les formes, couleurs et matières, à observer et à toucher. Le langage sera aussi travaillé et développé, avec ce livre interactif.

Dès la couverture, les enfants veulent passer les doigts au niveau des moteurs de la fusée. En effet, il y a un creux et c’est brillant ! Une petite souris est à la recherche de sa fusée. Ainsi, à la première double page, une grande illustration propose de découvrir une partie de l’univers. A travers les étoiles, une fusée file… La petite souris constate que ce n’est pas sa fusée. En effet, celle-ci possède un nez bien trop luisant. Les enfants peuvent toucher et découvrir cette texture, avant de découvrir la prochaine double page.

Ainsi de suite, à chaque double page, les enfants découvrent une nouvelle scène, l’univers, l’espace, le cosmos, des planètes et des fusées. Les jeunes lecteurs suivent une petite souris à la recherche de sa fusée… Le petit animal découvre un vaisseau avec un nez trop luisant, une navette avec des ailerons trop bosselés, une fusée avec un réservoir trop lisse… Les enfants sont invités à toucher ces matières, offrant des sensations différentes, pour découvrir des textures et effets. Ils enrichissent également leur vocabulaire, avec ce texte simple, et pourtant efficace et interactif. Le dessin est rond, naïf et coloré, offrant un bel univers adapté aux tout-petits.

Où est ma fusée ? est un nouveau titres de la collection Les tout-doux Usborne, des éditions Usborne, bien évidemment. Un livre cartonné, solide et se regarde et se touche, éveillant les enfants. Des illustrations vives sont à découvrir et des matières à toucher, tout en développant le langage…

