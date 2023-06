Première édition du festival Les Théâtrales d’Eze du 5 au 8 août

Un nouveau festival de théâtre va voir le jour cet été. Le comédien David Brécourt (que les nombreux fans de la série « Sous le soleil » connaissent bien) a eu l’excellente idée de créer les Théâtrales d’Eze dont la première édition aura lieu du 5 au 8 août dans le magnifique cadre de l’oppidum du col d’Eze. Un festival de théâtre en plein air qui accueillera quatre pièces de théâtre de qualité devant plus de quatre cent spectateurs. C’est le programme que nous a dévoilé David Brécourt mardi dernier lors d’une conférence qui s’est tenue à la Chèvre d’Or, en présence de monsieur le maire, Stéphane Cherki, et de plusieurs comédiens que le public pourra applaudir pendant le festival : Mélanie Page, Salomé Brécourt, Bruno Salomone, Davy Sardou. Tous ont dit à quel point ils étaient ravis de participer à cette première édition.

David Brécourt, directeur artistique des Théâtrales d’Eze

Le comédien est un habitué de la région et notamment d’Eze qu’il a connue grâce à la fille de Francis Blanche. De cette union, est née Manon, qui y habite. Il vient donc souvent à Eze. L’année dernière, il y a joué « En ce temps-là l’amour ». A l’issue de la représentation, très spontanément, il a proposé au public de faire un festival à Eze. Tout le monde a trouvé que c’était une bonne idée. « Ca s’est mis à bouillonner dans ma tête en sortant de scène », nous a-t-il confié. Très vite, il s’est ainsi attelé à concocter une programmation riche avec quatre pièces contemporaines qui ont déjà connu un grand succès à Paris. Le festival a été conçu dans l’esprit du festival de Ramatuelle auquel David Brécourt a souvent participé.

Francis Huster parrain de cette première édition

Lors de la conférence de presse, David Brécourt a révélé que Francis Huster avait accepté d’être le parrain de cette première édition. D’ailleurs, le 4 août, en préambule du festival, il réservera au public d’Eze la primeur de son nouveau spectacle sur Louis Jouvet. Ce sera sur la place de l’Eglise. Sans aucun doute, les spectateurs viendront nombreux applaudir ce très grand comédien qui n’est jamais avare d’anecdotes sur le théâtre. Le 5 août, il sera encore là pour frapper les trois coups pour déclarant ouverte la première édition du festival.

Le 5 août, “Le jeu de la vérité “

« Le jeu de la vérité » créée par Philippe Lellouche il y a dix-huit ans, ouvrira le festival. La pièce a déjà été jouée des centaines de fois devant plus de 400 000 spectateurs. Partout, elle a remporté un énorme succès et elle figure désormais parmi les valeurs sures en matière de comédie. David Brécourt a fait longtemps partie de la distribution. Cette fois c’est en tant que metteur en scène que nous le retrouverons. Il a fait appel à une nouvelle génération de comédiens : Sam Lellouche (le fils de Philippe, Clément Moreau, Julien Crampon et une certaine Salomé Brécourt, qui n’est autre que la fille de David. A la Chèvre d’Or, elle nous a parlé de cette première expérience au théâtre et de son rôle dans la pièce. « Je viens à Eze depuis que je suis toute petite. J’ai hâte de jouer la pièce. Ce sera génial de vivre ce moment avec Sam Lellouche que je connais depuis très longtemps. On a vu la pièce ensemble de très nombreuses fois », nous a confié la jeune femme. A Eze, “Le jeu de la vérité” sera jouée en plein air, ce qui va représenter un défi supplémentaire pour Salomé Brécourt et les autres comédiens.

Le 6 août, « Un conseil d’ami »

C’est avec plaisir que nous retrouverons sur scène Marie Fugain, Juliette Meyniac, Christian Vadim et Manuel Gélin dans « Un conseil d’ami », une pièce écrite et mise en scène par Didier Caron.

Le 7 août, « Au scalpel » avec Davy Sardou et Bruno Salomone

Un irrésistible duo attend le public le 7 août avec la pièce « Au scalpel » d’Antoine Rault mise en scène par Thierry Harcourt. Davy Sardou et Bruno Salomone vont s’en donner à cœur joie dans le rôle de deux frères qui vont être amenés à se dire leur quatre vérités. « Ce sont deux frères qui ont toujours été en rivalité depuis leur enfance. Chacun a l’impression d’être le moins aimé des deux. Dans la pièce, ils s’appellent A et B, ce qui fait que tout le monde peut s’identifier à eux. Un soir, à 22h 20 précisément, l’un débarque chez l’autre pour régler ses comptes. Antoine Rault est parti du mythe d’Abel et Caïn et il en a fait une pièce acerbe». C’est ainsi que Davy Sardou nous a résumé la pièce. Et Bruno Salomone d’ajouter : « j’interprète un chirurgien, qui doit opérer le lendemain très tôt et qui ne comprend pas pourquoi son frère débarque chez lui si tard. Il y a donc une tension entre eux dès le début». Voilà la promesse de belles joutes verbales entre les deux hommes !

Le 8 août « Brexit sentimental » avec Mélanie Page et David Brécourt

David Brécourt sera présent chaque soir, en maître de cérémonie, mais aussi sur scène puisqu’il sera à l’affiche de « Brexit sentimental » de l’auteur britannique Michael Sadler, aux côtés de Mélanie Page, pour clôturer le festival le 8 août. Les deux comédiens se connaissent bien. Il s’agit de la quatrième pièce qu’ils jouent ensemble. Dans « Brexit sentimental », qui a été créée au festival d’Avignon, ils interprètent un couple attendant avec fébrilité le résultat du vote concernant le Brexit. Mélanie Page est Angela, une Anglaise, un personnage qui lui tient d’autant plus à cœur qu’elle est Anglaise elle-même. Sur scène, la comédienne doit s’exprimer avec un léger accent. La pièce établit un parallèle avec la situation en Angleterre. « Cette nuit, deux couples, l’un français, l’autre anglais, vont se rencontrer et sont sur le point de se séparer. Il y a donc un suspense autour du vote mais aussi autour de l’avenir de ces quatre personnages qui vont se rencontrer à un moment charnière de leur couple. » Ce qui a séduit Mélanie Page dans cette pièce, c’est justement la vision de l’amour qu’elle montre. « On est ici sur l’idée de l’amour qui dure et sur le fait que c’est important de se battre pour rester ensemble. Cet aspect-là n’est pas souvent montré au théâtre. Mais bien sûr, la pièce est aussi une comédie avec le parallèle entre ces ceux cultures, ces deux pays. » A Eze, la représentation du 8 août sera chargée en émotion car il s’agira sans doute de la dernière après plus d’un an de succès à Paris. Après « Brexit sentimental », Mélanie Page a pour projet de faire un seule en scène. « L’idée a germé dans ma tête après avoir vu le seul en scène de David Brécourt. Je l’avais adoré et je lui en ai parlé. Il m’a alors encouragé à me lancer. J’ai trouvé un texte d’un auteur américain que j’ai adapté moi-même. Nicolas Briançon me mettra en scène. ». Peut-être aurons-nous le plaisr de l’applaudir à Eze l’année prochaine ?

Les Théâtrales d’Eze du 5 au 8 août à l’oppidum du col d’Eze.

Chaque spectacle commencera à 20h45.

Les tarifs : 25 euros par soirée ; 10 euros pour les moins de 18 ans.

Pass pour les 4 soirées : 80 euros et 20 euros pour les moins de 18 ans.

Pour plus de renseignements et pour réserver : www.lestheatralesdeze.com