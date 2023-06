Les Schtroumpfs & le village des filles – L’île vagabonde

L’île vagabonde est le sixième tome de la série jeunesse Les Schtroumpfs & le village des filles, paru aux éditions Le Lombard, fin mai 2023. Une bande dessinée de Luc Parthoens, Thierry Culliford et Laurent Maddaleni, qui présente la suite des aventures de Menthe, Tempête et Bouton d’Or.

Les trois filles Schtroulmpfs sont parties bien loin de chez elle, pour tenter de réveiller Saule, la cheffe du village. Elles sont sorties du labyrinthe, saines et sauves, avec un nouvel ami. Elles cherchent à embarquer pour le pays des Pierres schtroumpfantes. Les trois petites lutines bleues sont étonnées, car en général, lorsqu’elles arrivent dans un village, elles sont une attraction… Ici, personne ne semble leur prêter attention ! Bernardo explique qu’il y a des personnes venues de tous les coins du monde, des créatures de toutes sortes, alors cela n’étonne personne de voir des lutins bleus sur une araignée. Saule s’inquiète et demande au chien comment faire pour schtroumpfer à bord d’un bateau. Bernardo rassure immédiatement, en affirmant qu’il connaît le capitaine, qui est un très vieil ami qui ne peut rien lui refuser…

L’aventure des trois amies se poursuit, avec son lot de rencontres, de rebondissements, de surprises, d’action et d’humour. L’ambiance est toujours au rendez-vous, ce qui plaira aux lecteurs jeunes et moins jeunes. Les trois héroïnes vont devoir ruser, affronter des dangers et se montrer courageuses, pour tenter d’avancer dans ce périple. En effet, les dangers sont nombreux, et elles vont être séparées. Une épreuve difficile à surmonter, mais pas impossible pour les petites lutines bleues intrépides. La bande dessinée est agréable à lire. Il y a toujours cette solidarité à toutes épreuves et ce brin d’humour que l’on aime à retrouver. Cette aventure en trois tomes offre son lot de rebondissements et de suspense, pour un long périple plein de découvertes. Le dessin reste rond, tendre, coloré et expressif.

