Chandra – Les fantômes de Ravnica

Les fantômes de Ravnica est le premier tome de la nouvelle série Chandra, des éditions Hi Comics. Une bande dessinée de Vita Ayaka et Harvey Tolibao, parue en mars 2020, qui présente l’ardente Planeswalker Chandra, de l’univers de Magic The Gathering.

Sur Dominaria, la population est attaquée par de terrifiantes créatures. Une jeune enfant court dans les bois, pour rejoindre son village, mais arrivée à quelques pas de là, elle constate que des thallidés massacrent aussi les villageois, les maisons… Chandra, narratrice de son histoire se demande pourquoi ? Elle possède au bout de ses doigts une puissance incroyable. Elle pourrait en faire n’importe quoi, elle pourrait avoir ce qu’elle veut, prendre ce qu’elle veut. Elle pourrait défier un khan, diriger une légion de pyromanciens, certainement diriger un plan tout entier, sans jamais être inquiétée. Alors, elle se demande pourquoi elle continue à prendre des risques et à mettre sa vie en danger pour à peine quelques remerciements, ou récompenses. En fait, c’est simple, si elle ne le fait pas, personne ne le fera… C’est à ce moment-là, que la jeune planeswalker arrive, pour sauver la jeune enfant.

Depuis la défaite des Sentinelles, Chandra, ardente planeswalker et pyromancienne, est très déterminée à défendre les plus faibles et les plans du multivers. Mais le passé l’empêche d’avancer correctement, elle se fait avoir, elle est moins prudente et met la vie d’autre en danger. Alors lorsqu’un adversaire redoutable parait et s’emploie à profiter de sa faiblesse, Chandra décide de réagir et d’aller affronter ses démons du passé. La bande dessinée est plaisante à découvrir, avec cet univers entre le jeu et la fiction, qui apporte beaucoup de possibilités. Ainsi le récit est bien réussi, avec l’héroïne qui se remet en question, sa volonté de combattre le mal et les méchants qui ne souhaitent que d’assouvir leur noir dessein et devenir tout-puissant, en semant la terreur et la destruction. La magie et le fantastique s’entremêlent assez bien, dans cet affrontement spectaculaire. Le dessin est très vif et fluide, offrant de belles planches à découvrir, des scènes d’action sensationnelles et un cahier graphique plaisant.

Les fantômes de Ravnica est le premier tome de la nouvelle série Chandra, qui s’inspire du jeu de cartes Magic The Gathering. Une bande dessinée fantastique, pleine d’action, présentant un personnage attachant, qui doit affronter ses démons du passé, pour aller de l’avant.