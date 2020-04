Choisir sa robe selon la forme de son corps

Déterminer votre type de corps peut vous aider à trouver les robes de soirée et les robes courtes qui vous conviennent le mieux.

Soyons réalistes

Les femmes sont de toutes formes et de toutes tailles. Connaître votre morphologie peut faciliter et rendre plus agréable l’achat d’une robe blanche de cocktail par exemple.

Vous gagnerez du temps et de l’énergie en choisissant des styles qui épousent votre silhouette sans avoir à deviner, ce qui vous évitera de devoir faire des retours ou des retouches. Achetez des robes par type de corps pour trouver la robe idéale pour mettre en valeur votre forme ou embrasser votre silhouette. Quoi qu’il en soit, vous êtes sûre de trouver la robe de soirée ou de soirée qui vous fera paraître et vous sentir belle.

Liste des 6 principaux types de corps

Explorez ces conseils pour chaque forme, ainsi que la sélection de styles vestimentaires de Simply Dresses pour compléter chaque silhouette. Vous trouverez ci-dessous plus d’une catégorie qui explique votre silhouette ? Les femmes sont trop uniques pour les moules à biscuits, alors amusez-vous à les parcourir toutes et à choisir vos looks préférés !

Petite : Généralement mesurant moins d’1,80 m, les petites femmes sont de toutes les tailles et de toutes les formes. Pour en savoir plus sur le choix des robes pour les petites silhouettes, cliquez ici.

Mince : En général, un corps mince a une armature fine et maigre et un buste plus petit. Pour en savoir plus sur le choix des robes pour les silhouettes élancées, cliquez ici.

Buste : Le type de corps buste (parfois appelé triangle inversé) est caractérisé par une large poitrine et des hanches étroites. Pour en savoir plus sur les robes flatteuses pour les silhouettes busquées, cliquez ici.

Poire : Le type de corps en forme de poire (parfois appelé triangle) est généralement plus large au niveau des hanches qu’au niveau du buste ou des épaules. Pour en savoir plus sur la recherche de robes pour les formes en poire, cliquez ici.

Pomme : Un corps en forme de pomme a des épaules qui correspondent aux hanches ou qui sont plus larges que celles-ci, tandis que la taille n’est pas bien définie. Pour en savoir plus sur la recherche de robes pour les silhouettes en forme de pomme, cliquez ici.

Sablier : Avec une taille bien définie, une forme de sablier est incurvée et généralement proportionnée de manière égale entre le buste et les hanches. Vous trouverez ici des informations complémentaires sur la sélection de robes pour les figures en sablier.

Quelle que soit la forme de votre corps, trouvez une robe de soirée courte ou une robe de soirée longue et élégante qui met en valeur votre silhouette unique de manière à ce que vous vous sentiez à l’aise et belle. Peut-être voulez-vous une robe qui offre une symétrie parfaite pour votre silhouette particulière, ou une robe qui met en valeur votre trait préféré. Quel que soit votre type de corps, choisissez la robe parfaite qui correspond le mieux à votre style, ainsi qu’à votre forme, parmi les longues robes de soirée ou les robes courtes que vous trouverez chez SoireeBlanche.fr par exemple.