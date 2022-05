Comment choisir son rangement pour carabine à plomb

Les carabines à plomb sont des armes qui peuvent à la fois appartenir à la catégorie D (avec une énergie de propulsion comprise entre 2 et 20 joules) et à la catégorie C (avec une puissance de propulsion supérieure à 20 joules). La réglementation quant au stockage des carabines à plomb est étroitement liée à la catégorie à laquelle elles appartiennent.

Pour les carabines à plomb de catégorie D, la loi ne prévoit pas de mesures spécifiques, mais il est préférable de la stocker dans un emplacement protégé et équipé d’un dispositif rendant son usage instantané impossible. Et pour les carabines de catégorie C, l’arme doit être entreposée en toute sécurité au domicile. Pour cela, vous pouvez entreposer votre arme à air comprimé dans un coffre-fort ou dans une armoire forte. Dans ce cas, vous devez démonter une pièce essentielle de l’arme, la rendant immédiatement inutilisable, laquelle est conservée à part ou bloquée par tout autre dispositif empêchant l’enlèvement de l’arme.

Concernant les munitions, elles doivent être conservées séparément dans des conditions interdisant l’accès libre.

Comment choisir son coffre-fort / armoire pour la carabine à plomb ?

Contrôler la taille

La taille de votre armoire ou de votre coffre-fort est un élémentà prendre en compte. Certains modèles ne peuvent accueillir plus d’une carabine à plomb pendant que d’autres peuvent accueillir jusqu’à 14 armes. Il existe aussi des modèles qui vous permettent de stocker les munitions dans un coffre intérieur de l’armoire. Vous devez par ailleurs vous assurer de la bonne taille de vos armes afin de garantir qu’elles pourront être rangées dans le coffre-fort.

Veiller à la méthode de montage

Les coffres-forts et armoires à armes peuvent être posés simplement, renforcés par des fixations ou installés dans le mur. Vous devez choisir votre type de coffre-fort / armoire en fonction de l’emplacement dont vous lui réservez. Pour le modèle à installer au mur, il est préférable de faire intervenir un artisan, à moins de disposer d’une expérience en la matière.

Choisir la bonne structure

Un rangement robuste pour vos pistolets et carabines les sécurise. Faites le choix d’une structure en acier capable de résister aux gros chocs ainsi qu’à toutes les agressions extérieures. En réalité, il est certain que l’acier constitue le matériau le plus solide qui puisse exister. De manière générale, il est possible de choisir entre une structure en acier monobloc et une structure en tôle d’acier pliée sous pression.

Tenir compte de la fermeture

Soyez particulièrement attentif au dispositif de verrouillage de l’armoire de stockage. Choisissez une solution à caractère hautement dissuasif, notamment une serrure de sécurité à double panneton ou une fermeture à combinaison électronique numérique.

Contrôler la qualité de fabrication

Faites en sorte que le coffre-fort dispose d’une homologation qui garantit sa qualité et sa solidité face aux effractions. Le coffre-fort doit être constitué d’un acier de 2 mm d’épaisseur ou plus.

Combien coûte une armoire ou un coffre-fort ?

Le tarif des petits coffres-forts commence à une cinquantaine d’euros. Si vous souhaitez un modèle solide d’entrée de gamme, vous êtes entre 150 et 200 €, mais les tarifs pour des coffres-forts à armes peuvent facilement grimper, en raison du niveau de sécurité offert ainsi que du design. Les plus résistants atteignent jusqu’à 6 000 €. Pour leur part, les serrures à gâchette se vendent entre 15 et 25 € en fonction du modèle et du fournisseur.