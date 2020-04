Comment gagner de l’argent avec les sites de sondage rémunérés ?

Que ce soit pour arrondir vos fins de mois ou vous offrir le voyage de vos rêves, vous êtes nombreux à vouloir bénéficier d’un complément régulier de revenu grâce aux sondages rémunérés. Et, comme moi il y a quelques années, vous êtes peut-être aussi perdus devant la foultitude de sites qui existent, à vous demander auxquels vous pouvez faire confiance. Je réussis aujourd’hui à me dégager un confortable salaire mensuel de plusieurs centaines d’euros, mais au départ, croyez-moi, j’ai accumulé de nombreuses erreurs qui m’ont sacrément ralenti et que je regrette aujourd’hui amèrement. Des erreurs que je ne souhaite pas que vous commettiez, c’est pourquoi j’ai décidé de vous partager mon expérience. Lisez donc cet article jusqu’à la fin, si vous souhaitez, comme moi, gagner plus de 300 € par mois, sans trop vous fatiguer.

1) Le b.a.-ba des sites de sondages rémunérés

Commençons d’abord par le commencement…

Qu’est-ce que c’est qu’un site de sondages rémunérés ?

Un site de sondages rémunérés regroupe comme son nom l’indique des sondages rémunérés. Ceux-ci consistent en des enquêtes auxquelles il faut répondre afin de recevoir des bons d’achat, de l’argent ou même des cadeaux. Le fonctionnement de ces sites est invariablement le même : inscription classique, réponse à des questions afin de renseigner son profil de panéliste (étape souvent facultative), réponse aux sondages proprement dits, réception des gains après qu’ils ont atteint un seuil de paiement (souvent via PayPal ou par virement).

Qui peut y participer ?

Étudiants et retraités, rassurez-vous : il suffit d’avoir plus de 15 ans pour que votre profil soit accepté par les sites de sondages rémunérés. Cependant, les instituts de sondages souhaitent souvent en priorité interroger des jeunes adultes. Ce sera donc mon premier conseil : si vous souhaitez participer au plus de sondages possibles, n’hésitez pas à mentir (même si c’est mal 😉) en indiquant que vous appartenez à la tranche d’âge des 20-30 ans.

Combien peut-on espérer y gagner ?

Les gains par sondage varient entre 0,50 et 3 euros, même s’il est possible de trouver plus. Rien de fou, donc. Mais quand on y pense, c’est logique : le business model des instituts de sondage se doit d’être rentable. Comme tout dans la vie, les résultats dépendent donc de votre investissement et de votre motivation. Il reste ainsi tout à fait possible, si l’on est déterminé, de gagner plusieurs centaines d’euros par mois, j’en suis l’exemple parfait.

2) Une petite sélection de sites de sondages juste pour vous 😉

Voici un petit aperçu des mes sites préférés.

ySense, mon petit chouchou : il s’agit d’un site anglophone, qui propose quotidiennement des dizaines de sondages très bien payés. Il n’est pas rare en effet d’en trouver rétribués à plusieurs dollars. Car oui, petite particularité, ce site rémunère en billets verts. Il faut donc prévoir une petite commission de PayPal pour la conversion. Il est très facile d’y gagner une centaine d’euros par mois.

LifePoints, le pionnier : créé en 1999, c’est donc l’un des tout premiers sites de sondages rémunérés. Je trouve l’interface agréable et le rapport rémunération/temps passé assez important.

Surveytime, le novateur : ce site à l’interface minimaliste est extrêmement intéressant pour les panélistes. À chaque sondage, vous êtes en effet instantanément crédité en dollars via : ce site à l’interface minimaliste est extrêmement intéressant pour les panélistes. À chaque sondage, vous êtes en effet instantanément crédité en dollars via PayPal . Ce site combine ainsi deux avantages par rapport à la concurrence : aucun délai et aucun seuil de paiement.

3) Mes conseils pour optimiser vos gains !

Enfin, quelques conseils en vrac…

Mes maîtres-mots : organisation, régularité, logique

Première chose à effectuer si vous êtes un débutant panéliste, inscrivez-vous sur un maximum de sites pour voir ceux qui vous conviennent le mieux. Je vous conseille d’utiliser un tableur pour pouvoir repérer plus facilement les plus rémunérateurs. Créez aussi une adresse mail dédiée : tous les sondages seront centralisés et les éventuelles pubs ne vous gêneront pas trop. Sélectionnez enfin les sondages auxquels répondre selon leur rapport rémunération/temps estimé de réponse au sondage. Plus ce dernier est grand, plus votre salaire horaire sera élevé.

Faites attention aux questions pièges !

Essayez de rester un minimum attentif(ve) lorsque vous répondez aux sondages. Il est en effet crucial de répondre correctement aux questions de classification du début : répondez ainsi toujours par la négative aux interrogations du type : « Travaillez-vous dans l’un des domaines suivants ? » ou « Avez-vous répondu à un sondage sur tel domaine lors des 2 derniers mois ? ». D’autre part, certains instituts tentent parfois d’éjecter les panélistes inattentifs en incluant une question à la réponse invariable dans le questionnaire. L’enjeu pour vous est donc d’aller le plus vite possible tout en repérant les éventuels pièges.

Voilà, j’espère que cet article vous a plu et que maintenant vous êtes motivé pour gagner vos premiers euros sur les sites de sondages rémunérés !