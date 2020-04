Danny Champion du Monde de Roald Dahl, aux Ed. Gallimard Jeunesse

« Danny Champion du Monde » de Roald Dahl est une œuvre très connue à retrouver en réédition aux Éditions Gallimard Jeunesse. Mise en valeur par les illustrations de Quentin Blake, la narration prend encore plus de sens et nous embarque dans de belles aventures familiales.

« Danny Champion du Monde », c’est l’histoire de Danny, un jeune garçon de 9 ans, qui habite avec son père dans une jolie roulotte aménagée. Installés à côté de leur garage, en tant que fou de mécanique, il apprend beaucoup de son père qu’il admire profondément. Ils mènent une vie simple, se réjouissent de ce qu’ils ont, rient et jouent ensemble, bref : la vie rêvée de deux êtres qui s’aiment !

Un jour, alors que Danny se réveille en pleine nuit, il réalise que son papa n’est pas dans son lit. Inquiet, il décide d’aller à sa recherche et finit par le retrouver blessé. C’est à ce moment-là que la vie de Danny change du tout au tout, lorsqu’il apprend que son père est un chasseur de faisans incroyable ! Il décide de le suivre dans ses aventures et fait preuve de génie plus d’une fois.

Quels talents cachés possède Danny ? Bien plus qu’on pourrait le croire au début de la narration !

Quel plaisir de retrouver le grand classique de Roald Dahl ! Cela nous a permis de nous remémorer cet amour entre père et fils, cette complicité qui les anime de la première à la dernière page. « Danny Champion du Monde » est un roman rythmé, qui va tenir en haleine le jeune lecteur. Il va aimer suivre les aventures de Danny, ce garçon dynamique et loquace. Les illustrations de Quentin Blake, en noir et blanc, sont authentiques, avec ces traits à l’encre très fins. Ils s’adaptent à merveille au récit de Roald Dahl.

Bonne lecture à vous !