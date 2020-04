Une aventure de Mystère et Boule de Gomme est une bande dessinée originale, qui s’inspire des feuilletons du XIXè siècle, de Fantômas ou de Rocambole, pour offrir un récit tout à fait plaisant. Un ouvrage d’Arnaud Le Gouëfflec et Pierre Malma, paru aux éditions Delcourt, en mars 2020.

Dans une petite tourelle, un homme est assis à un bureau. Une plume à la main, il écrit une lettre à sa maman, dans laquelle il explique son voyage et sa situation. Il lui explique, en quelques phrases ce qu’est devenu son fils. Il explique, également, que s’il a mis tant de temps à écrire, c’est qu’il n’a pas une minute à lui… Enfin, il a trouvé un emploi, une nouvelle qui devrait réjouir sa mère. Un emploi en tout point conforme à ce qu’elle souhaitait pour lui. Aussi, il a suivi les précieux conseils de sa mère. Il a su tracer son chemin, jusqu’à la grande ville, qui n’est pas du tout aussi effrayante qu’on imagine. Il a trouvé de quoi se loger, dans une jolie petite pension de famille. Il ne lui restait plus qu’à se mettre en quête de l’employeur idéal, où sa lettre de recommandation ferait son effet. Il a, apparemment, été accepté partout, et tout le monde a été gentil avec lui…

C’est par une lettre à sa maman, que Boule de Gomme se présente en tant que narrateur. Il a quitté le nid familial, pour trouver un emploi, afin de pouvoir vivre correctement. Mais, contrairement à ce qu’il écrit à sa mère, Boule de Gomme a eu quelques difficultés à trouver un travail. Il finit par trouver son bonheur, loin de la ville, en tant que majordome, dans un joli manoir. Là, il fait la connaissance de Baron Mystère, un homme très secret. La bande dessinée est intrigante, avec deux personnages particuliers et attachants, qui se complètent parfaitement, offrant un duo génial à découvrir. Le récit est plein de mystères, avec ce baron étrange, qui semble caché des secrets et ce masque qu’il garde toujours sur ses yeux. Boule de Gomme est, quant à lui, un homme assez discret, qui s’adapte et tente de faire bonne figure, mais reste, malgré tout, très curieux ! C’est le jour où une personne va s’introduire dans la grande demeure et voler quelques choses, que les deux personnages vont former une fine équipe, prêts à mener l’enquête… La bande dessinée est très bien équilibrée et très divertissante, offrant une enquête unique et intrigante, très bien menée, entre ruse, secrets, révélations, action, humour et aventure. Le dessin est un peu gothique, avec un trait assez puissant, offrant un bel univers, jouant avec les ombres.

Une aventure de Mystère et Boule de Gomme est une bande dessinée originale, pleine d’humour et à l’esthétique gothique, qui présente un duo d’enquêteurs, un majordome et un baron, sur les traces d’un mystérieux voleur de secrets…