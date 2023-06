Comment profiter de la volatilité des prix du pétrole ?

Vous voulez savoir comment profiter des prix du pétrole malgré leur volatilité ? Si c’est le cas, voici comment en profiter.

Si les traders parviennent à identifier correctement le sens de la volatilité actuelle des prix du pétrole, ils auront de grandes chances de réaliser des bénéfices. La variation prévue de la valeur d’un instrument, positive ou négative, est utilisée pour évaluer la volatilité. Par exemple, si la volatilité du pétrole est de 15% et que son prix est actuellement de 100 dollars, les traders anticipent une variation de 15% du prix du pétrole au cours de l’année suivante.

Les opérateurs anticipent une augmentation de la volatilité des prix à l’avenir si la volatilité actuelle est supérieure à la volatilité précédente. Les opérateurs prévoient une réduction de la volatilité des prix à l’avenir si la volatilité récente est inférieure à la moyenne à long terme. La volatilité implicite des prix d’exercice à la monnaie pour le fonds tradé en bourse connu sous le nom de U.S. Oil Fund est suivie par le Cboe’s Crude Oil ETF Volatility Index (OVX). En achetant des contrats à terme sur le pétrole brut NYMEX, l’ETF suit les mouvements du pétrole brut WTI (WTI). Le processus de trading pourrait s’avérer compliqué, mais avec immediateedge-fr.com, vous pouvez facilement vous en affranchir.

Volatilité des achats et des ventes

Grâce aux méthodes dérivées, les traders peuvent tirer profit de la fluctuation des prix du pétrole. Les marchés qui offrent des produits dérivés du pétrole brut impliquent l’achat et la vente simultanés d’options et la prise de positions sur des contrats à terme. Un “long straddle” est une technique de trading que les investisseurs utilisent pour acheter de la volatilité ou profiter d’une augmentation de la volatilité. Elle consiste à acheter des options d’achat et de vente ayant le même prix d’exercice. L’approche s’avère rentable en cas de changement substantiel dans le sens de la hausse ou de la baisse.

Par exemple, si le pétrole se négocie à 75 dollars et que les prix d’exercice à l’argent des options de vente et d’achat sont respectivement de 3 et 4 dollars, l’approche devient lucrative pour une augmentation de plus de 7 dollars du prix du pétrole. Ainsi, le processus est bénéfique si le prix du pétrole augmente au-delà de 82 $ ou descend en dessous de 68 $ (hors frais de trading). Il est également possible de minimiser les frais de prime initiale de cette stratégie en utilisant des options hors de la monnaie, souvent appelées “long strangle”, qui nécessiteraient un mouvement plus important du prix de l’action pour que l’approche soit rentable. À la hausse, le profit maximal est potentiellement illimité, tandis que la perte maximale n’est que de 7 dollars.

Un “short straddle” est une technique de trading qui consiste à vendre de la volatilité ou à profiter de fluctuations en baisse ou en cours. Elle consiste à vendre une option d’achat et une option de vente au même prix d’exercice. Si le prix se situe dans une fourchette, la technique est rentable. Lorsque le pétrole se négocie à 75 dollars et que les prix d’exercice à l’argent des options de vente et d’achat sont respectivement de 3 et 4 dollars, la stratégie est couronnée de succès si le prix du pétrole ne varie pas de plus de 7 dollars. Par conséquent, l’approche est pratique, que le prix du pétrole augmente à 82 $ ou diminue à 68 $ (hors frais de courtage).

Un “strangle court”, qui utilise des options hors de la monnaie pour exécuter cette technique, élargit la fourchette dans laquelle elle est bénéfique tout en réduisant le profit maximum que vous pouvez réaliser. À la hausse, la perte la plus importante est potentiellement illimitée, tandis que le profit maximal est limité à 7 $.

Approches baissière et haussière

Le bear call spread, qui consiste à vendre une option hors de la monnaie et à acheter une option d’achat encore plus éloignée de la monnaie, est une stratégie baissière bien connue. La différence entre les primes détermine le montant net du crédit et le profit maximal de la stratégie. L’écart entre les prix d’exercice et le montant du crédit net représente la perte finale.

Le profit le plus élevé est le crédit total, soit 2 $ (2,5 $ – 0,5 $), et la perte maximale est de 3 $ (5 $ – 2 $) ; par exemple, si le pétrole se négocie à 75 $ et que les options d’achat aux prix d’exercice de 80 $ et 85 $ se négocient respectivement à 2,5 $ et 0,5 $, la perte maximale est de 3 $. Vous pouvez également utiliser cette approche avec des options de vente en vendant une option de vente hors de la monnaie et en achetant une option de vente encore plus hors de la monnaie.

Le verdict

Les traders peuvent tirer profit des fluctuations des prix du pétrole de la même manière qu’ils profitent des fluctuations des prix des actions. Vous pouvez réaliser ce profit en utilisant des produits dérivés pour obtenir une exposition à effet de levier à l’investissement sans posséder ou avoir besoin de posséder l’actif sous-jacent.