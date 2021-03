Comment trouver et choisir le distributeur automatique qui vous convient ?

En raison de sa rentabilité et de sa capacité à maintenir les boissons chaudes ou fraiches, le distributeur automatique est devenu l’une des machines les plus populaires au monde. Ainsi, il existe plusieurs types de distributeurs automatiques. Souhaitez-vous avoir un distributeur automatique qui répondra à toutes vos attentes ? Découvrez ici les différents critères dont vous devrez tenir compte pour choisir votre distributeur automatique.

Le type de distributeur

Il existe plusieurs types de distributeurs. Chacun d’eux a un rôle qu’il joue. Le plus approprié serait donc de considérer les différents modèles et de choisir celui qui conviendrait à votre milieu de travail. Parmi ceux-ci, il y a entre autres : un distributeur automatique de boisson froide et de collations, et un distributeur de friandises à vrac.

Le distributeur automatique de boisson froide est le modèle le plus commun. En raison de sa légitimité, il est très imposant et donc difficile à voler. Cependant, il est très onéreux. Le distributeur de friandises à vrac quant à lui est un dispositif permettant de distribuer que des friandises. Il ne coute pas très cher et nécessite la mise en place d’un dispositif de sécurité pour éviter les cas de vol.

La capacité du distributeur

C’est l’un des premiers critères qu’il faut prendre en compte. Ainsi, il faut vérifier si le distributeur s’accorde à l’affluence, ainsi que le nombre de personnes pouvant s’y servir. Il existe plusieurs tailles de distributeurs.

Le distributeur armoire

C’est un vrai outil de restauration. En effet, il peut servir jusqu’à 200 gobelets par jour. Ainsi il nécessite une liaison au système d’eau. Par ce fait, il permet de servir plusieurs types de boissons comme le thé, le café ou de l’eau.

Le distributeur freestanding

Il est surtout adapté aux petites et moyennes entreprises (PME). En effet, c’est un petit appareil facile à utiliser, et qui peut servir au plus 40 gobelets par jours.

L’emplacement du distributeur

Pour un usage plus optimal, il faut choisir le lieu qui convient le plus au distributeur (intérieur ou extérieur). Il existe plusieurs distributeurs automatiques qui sont faits pour être à l’extérieur. Néanmoins, les distributeurs ayant un socle ne peuvent qu’être mis à l’intérieur.