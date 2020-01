Conférence « la Prophétie des Andes » par James Redfield au Grand Rex – Paris

Partagez





La Prophétie des Andes par James Redfield – Pour la première fois en France, l’auteur du best-seller sera sur la scène du Grand Rex pour une conférence-méditation pour révéler le sens de votre vie. Soirée unique le 14 mai 2020 à 20h

Révélation sur la Prophétie des Andes

Conférence – méditation par James Redfield

le 14 mai 2020 à 20h au Grand Rex – Paris

Après Eckhart Tolle, Deepak Chopra et dernièrement Neal Donal Walsh, My Whole Project vous propose de vivre ensemble une conférence-méditation avec James Refield, l’auteur du best-seller La Prophétie des Andes. Plongez au coeur de votre intuition et apprenez à décoder les coïncidences le 14 mai 2020 au Grand Rex.

Et si toute notre vie n’était pas un hasard. Pour certains, le mot même ne devrait pas exister… Au cours de cette soirée, nous aurons des réponses à cette question, mais également une direction, une pratique qui nous permettront de décrypter les coïncidences qui révèlent le sens profond de notre vie.

Toute l’histoire est marquée par des anecdotes vécues par des personnalités qui, au travers de rencontres, parfois même d’accidents, ont permis à l’impossible de devenir possible. Pour chacun, il suffit d’en prendre conscience. Ainsi, tous ceux qui en ont fait l’expérience, ont vu leur vie profondément et intensément changée. Cette soirée est destinée à ceux qui veulent parvenir à laisser émerger la magie de la vie, comprendre le but réel de notre incarnation. Venez découvrir votre mission personnelle, celle qui guidera votre destin…

Véritable expérience vivante, la soirée est conçue comme une aventure personnelle et initiatique permettant de mettre en pratique les leçons du livre. Cette initiation sera d’autant plus profonde que nous serons nombreux à la vivre !

RÉSERVATION ET BILLETTERIE :



Le Grand Rex – 1 Boulevard Poissonnière – 75002 Paris

par internet : www.legrandrex.com et sur tous les sites de vente habituels

par téléphone : 01 42 64 49 40

Tarifs : Cat.OR 145€ / Cat.1 : 75 € / Cat.2 : 55 € / Cat.3 : 40 €

Plus d’informations sur www.mywholeproject.com

MY WHOLE PROJECT :

Depuis 6 ans, My Whole Project invite en France des personnalités internationales influentes qui ont toutes le point commun d’avoir transformé leur conscience et leur vie, tout en ayant un impact positif sur le monde.