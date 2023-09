Coquelicot – Ed. Leduc Graphic

Coquelicot est un récit complet, de Fanny Vella, paru aux éditions Leduc Graphic, fin août 2023. L’histoire touchante et intime d’Emilie, jeune fille qui va devenir femme, dans un corps qu’elle ne comprend pas, qu’elle n’arrive pas à contrôler, qu’elle n’aime pas.

Dans les toilettes, une jeune fille crie « non ». Emilie a dix ans et ses règles viennent d’arriver. Elles sont arrivées deux jours avant l’anniversaire d’une amie. Le genre de copine populaire à qui l’on veut plaire à tout prix, c’est pour cela qu’Emilie le prend mal ! Elle avait hâte, elle avait même pu acheter son premier maillot de bain de « grande ». Mais tout cela allait être la cata, avec ce foutu timing et son corps qui se réglait. Bien évidemment, la fête d’anniversaire avait lieu à la piscine municipale… Emilie avait tellement honte de saigner qu’elle avait inventé un prétexte pour ne pas rentrer dans l’eau. Elle était donc restée tout l’après-midi, sur une serviette, à côté de la maman de Marion. Emilie observait ses copines s’amuser et jouer dans l’eau. Elle en voulait à son corps de l’avoir trahi ainsi et bouillonnait intérieurement.

L’héroïne, Emilie, décrit sa vie dès l’apparition de ses règles, alors qu’elle n’avait pas dix ans. Un moment marquant, qui n’a pas été accepté, car à cause de ce corps capricieux, elle a loupé un moment de son enfance. Mais plus que cela, toute sa vie, Emilie ne va pas comprendre son corps et vivre difficilement avec. Elle n’arrive pas à embrasser un garçon, devient rapidement toute rouge lorsqu’elle est gênée, n’arrive pas à mettre un tampon, à mal pendant un rapport sexuel… La bande dessinée vient mettre en évidence un mal-être incompris par la jeune femme elle-même et par son entourage. Des moments difficiles, durs sont ainsi racontés, voilà pourquoi, il y a aussi un avertissement pour le public sensible. Mais le cheminement poignant de l’héroïne va la mener vers une libération, apprenant, peu à peu à se libérer des idées reçues en matière de sexualité.

Coquelicot est un récit complet, un album sensible et intime, des éditions Leduc Graphic. L’histoire touchante et violente d’Emilie, héroïne encombrée d’un corps qu’elle ne comprend pas, qu’elle ne contrôle pas, devant affronter la vie avec ce poids difficile à porter.

