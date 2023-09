Dans l’univers de Méto – Joe

Joe est un récit complet et inédit, de la collection Dans l’univers de Méto, paru aux éditions Glénat, fin août 2023. Une bande dessinée d’Yves Grevet et Maribel Conejero, qui présente un personnage inoubliable de la saga dans ce monde sombre et inquiétant.

Joe, allongé dans son lit, dort. Mais, il se trouve bientôt réveillé par une main qui vient apposer, sur sa bouche, un grand morceau de ruban adhésif. Deux hommes armés le menacent avec leur arme. On lui donne l’ordre de s’habiller. Joe s’exécute. Les hommes veulent le faire sortir par la fenêtre, mais le jeune garçon tente de défendre. Dans son geste de défense, il fait tomber le globe de sa bibliothèque. L’objet s’écrase au sol et se brise. Les hommes décident de passer par la maison, de descendre les escaliers. Joe est sur les épaules de l’un d’entre eux. Il est rapidement mis dans un fourgon, qui attend dans la rue, où d’autres enfants sont renfermés, et ligotés. Par la fenêtre, il aperçoit la silhouette de ses parents. Quelques semaines plus tôt, Joe était encore au collège, avec sa meilleure amie Sarah. il s’inquiète pour son amie…

Le récit se voit assez bien découpé et haletant, présentant un récit inédit de l’univers de Méto. Il s’agit ici de l’enlèvement de Joe, avant qu’il ne se retrouve captif et emmené dans une maison, avec d’autres enfants. La bande dessinée est assez oppressante, avec cette épée de Damoclès qui va tomber, mais l’on ne sait trop comment… Ainsi, l’histoire de Joe est malgré tout pleine de rebondissements et d’espoir, parsemée de belles rencontres, aussi. Le mystère reste assez bien maîtrisé dans ce récit où Joe est enlevé, tout comme son amie Sarah, qu’il espère retrouver malgré tout. L’univers de Méto, avec ce monde chaotique semble un peu plus présenté. Il y a l’après-guerre, la maîtrise de la population, les autorités, les rebelles… Le dessin reste plaisant, moderne et dynamique, avec un trait structuré. Le découpage demeure efficace, avec des planches sans texte, ni parole.

Joe – Dans l’univers de Méto est un récit complet et inédit, des éditions Glénat. Un album haletant, qui vient présenter, un peu plus l’univers inquiétant de Méto et le personnage de Joe, à travers une partie de son histoire, son inquiétude quant à l’avenir et son enlèvement…

