Cosaques – Dans la gueule du loup

Dans la gueule du loup est le deuxième tome de la série Cosaques, des éditions Le Lombard, paru fin mars 2023. Une bande dessinée de Vincent Brugeas, Ronan Toulhoat et Yoann Guillo, qui présente un récit puissant et captivant, entre histoire et aventures.

Le long du Dniepr, Zahra observe les environs. Elle est bientôt interpellée. Un homme vient à sa rencontre. Elle patientait en l’attendant, mais elle se demande pourquoi il n’y a pas Sachko. L’homme la rassure, expliquant que le vieil homme arrive, mais qu’il n’est pas capable de suivre son rythme. Zahra affirme que Sachko préfère ménager sa monture, et que lui devrait faire de même ! Il affirme qu’il devrait, effectivement, en faire autant. Cependant, il souhaitait être seul, avec la jeune femme, quelques instants. Tant qu’il a le courage, il aimerait lui demander qu’elle devienne son épouse ! Zahra prend peur, elle demande pourquoi il fait ça, alors qu’Emelyan sait très bien ce qu’elle pense du mariage et de sa liberté. Emelyan est confus, il ne pensait pas que cela se passerait ainsi, et faire autant de mal à Zahra, qui prend la fuite.

Six années plus tard, Zahra, Sachko et le jeune Karlis sont de retour le long du Dniepr. Le jeune héros doit être accepté par un vote de l’ensemble des Cosaques et intronisé par le Hetman, à la Sitch. Alors que le vieil homme va plaider la cause de Karlis, ce dernier et Zahra restent en retrait, dans la forêt. A la Sitch, Emelyan apprend le retour de Zahra et espère bien régler ses comptes. La bande dessinée offre un rythme différent, mais reste beaucoup sous tension, entre le passé douloureux qui ressurgit, les promesses et le pardon. Chacun tente de trouver sa place, entre regrets, refoulements et non-dits. L’album est donc plein d’émotion, offrant une lecture plaisante, et permettant d’en apprendre plus sur les personnages autour de Karlis. Le dessin est toujours aussi plaisant et dynamique, avec un trait fluide et un découpage efficace.

Dans la gueule du loup est le deuxième tome de la série cosaques, des éditions Le Lombard. Un album un peu plus posé, mais malgré tout haletant, avec beaucoup de tensions entre les différents personnages, qui doivent se pardonner, trouver leur place…

