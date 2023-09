C’est l’histoire d’Icare, alias Courgette, un jeune garçon de bientôt 10 ans qui vit seul avec sa mère alcoolique. Un jour où elle est dans une profonde tristesse, Icare trouve son revolver et essaie de « tuer le ciel » qu’il estime être responsable de tous les malheurs. Mais le coup part… Courgette est alors placé aux Fontaines, un foyer « pour enfants écorchés » où il rencontre Simon, Ahmed… et la mystérieuse Camille.

L’enfer c’est les courgettes

Après le film d’animation Ma vie de Courgette césarisé en 2017, le roman de Gilles Paris Autobiographie d’une Courgette est adapté au théâtre par Pamela Ravassard. Le succès critique et public du film fut tel, que même sans l’avoir vu, Courgette était attendu en live. Pari réussit. Cette adaptation vivante est magnifique.

Pamela Ravassard opte pour une entrée minimaliste d’une précision émotionnelle bluffante. Garlan Le Martelot (Courgette) est seul sur le devant de la scène. Il nous narre son quotidien avec sa mère en interprétant les deux personnages. Le regard enfantin face à la violence des adultes est bouleversant. On rit avec une boule au ventre.

Courgette est une histoire de résilience. Le portrait d’oubliés qui veulent se reconstruire en marge d’une société inhumaine.

Attrape-moi si t’es une courgette

Ce parti pris d’être à hauteur d’enfant rappelle celui de Cendrillon de Joël Pommerat. Derrière le rythme enjoué et l’innocence absurde qui prêtent à sourire, les drames familiaux qui nous sont contés sont âpres. Pamela Ravassard illumine ce cauchemar par des envolées musicales poétiques, qui se concluent toujours de manière abrupte. Comme un rappel à l’ordre.

Nul besoin de fuite en avant pour se reconstruire, il faut apprendre à s’aimer.

En plus d’une éblouissante mise en scène, il faut saluer l’incroyable performance des quatre autres comédiens qui jouent plusieurs rôles : Vanessa Cailhol (Camille et Rosy), Lola Roskis Gingembre (Mme Colette, Ahmed, Victor, la Tante), Vincent Viotti (Raymond, Gérard, Balthazard). Et mon coup de coeur Florian Choquart (Simon, Kévin, Mme Papineau) dont l’aisance à transformer son corps et sa voix est remarquable.

Courgette est une histoire d’amour universelle. La rencontre entre écorchés vifs qui reprennent goût à la vie. Une petite merveille entre rires et larmes.

Courgette

au Théâtre Tristan Bernard