Pas bêtes les plantes ! – Ed. Sarbacane

Pas bêtes les plantes ! est un documentaire curieux, de Philippe Nessmann et Jean Mallard, paru aux éditions Sarbacane, fin août 2023. Un bel album jeunesse, immersif et inspirant, qui invite les jeunes lecteurs à découvrir les secrets des plantes, petites et grandes.

Après une introduction, dans laquelle les plantes interpellent directement les enfants, c’est un sommaire qui est à retrouver. Il vient décrire les différentes parties à découvrir, pour mieux comprendre et connaître les plantes. Les êtres vivants sont classés, par les êtres humains, et les plantes sont mises tout en bas de l’échelle. Une variété de vie qui passe par l’espèce animale et les espèces végétales. Il y a plus d’espèces animales que de champignons et plantes. Cependant, lorsqu’il s’agit de masse en kilogrammes, les plantes représentent 82% de la masse totale, les bactéries 12%, les champignons 2%, les animaux 0.5% et l’homme seulement 0.01%. Un raisonnement qui vient expliquer que chacun pèse sur la planète et que les plantes ont leur importance.

Ainsi, à travers ce documentaire, où les plantes prennent la parole, elles viennent expliquer leur vie. Aussi, elles ne bougent pas comme les animaux, mais si l’on observe de plus près, on constate, qu’il y a, malgré tout, du mouvement. Selon les saisons, le soleil, l’eau, les racines ou les feuilles et fleurs bougent ! Le documentaire est riche et curieux, proposant de découvrir autrement les plantes, aux jeunes lecteurs. Des paragraphes donnent ainsi la parole aux plantes, qui peuvent bouger, se défendre, résoudre des problèmes, imiter, se camoufler, danser… Mais album est également beau ! En effet, le graphisme est saisissant, avec ces peintures colorées et flamboyantes.

Pas bêtes les plantes ! est un documentaire curieux et captivant, des éditions Sarbacane. Un bel album jeunesse dans lequel les plantes prennent la parole, pour expliquer leur vie, leurs caractéristiques incroyables, leurs facultés…

