Crack list – Le petit bac dans un jeu de cartes !

Crack list est un jeu de cartes qui revisite le populaire jeu du Petit bac, entre ambiance et culture générale. Un jeu édité par Yaqua et distribué par Blackrock Games, plutôt plaisant, à partager en famille ou entre amis, offrant un brin d’ambiance et un peu de concentration !

La boîte est plutôt pratique et simple à mettre dans un petit sac, pour emporter en week-end, en soirée, ou en vacances. A l’intérieur, se trouvent un livret avec les règles du jeu et deux paquets de 78 cartes. L’un comporte des cartes rouges, avec les thèmes, l’autre paquet possède des cartes bleues, avec les cartes lettres et actions. C’est un jeu pour les enfants à partir de 10 ans, il se joue entre 2 à 8 joueurs, pour des parties d’environ 30 minutes. Le but est simple, il faut être le premier à se débarrasser de toutes ses cartes, pour remporter la manche.

La mise en place est assez simple, il faut distribuer huit cartes bleues à chaque joueur. Le reste forme une pioche. Les cartes rouges forment également une pioche… L’une d’elles est retournée, proposant trois thèmes. Le premier joueur à jouer choisi l’un des thèmes, et dans son jeu, une carte lettre, qu’il va pouvoir jouer. Il annonce alors le mot en rapport avec le thème. Si c’est bon, le tour continue avec le joueur suivant et toujours le même thème, jusqu’à ce que l’un des joueurs se trompe ou ne puisse pas jouer. Alors, une carte est piochée, une pénalité, puisqu’il faut se débarrasser de toutes ses cartes pour remporter une manche. Une manche se compose de trois parties ! Des cartes action viennent apporter un peu d’ambiance au jeu et quelques péripéties, avec des jokers, des lettres difficiles, pour sauter un tour…

Crack list est un jeu de cartes, d’ambiance et de réflexion, plutôt plaisant et amusant. Il revisite, en quelque sorte, le jeu du Petit bac, sous la forme d’un jeu de cartes faciles à emporter partout ! C’est amusant, et plein de rebondissements, avec des cartes qui viennent plus ou moins bousculer le jeu et des thèmes fantaisistes, absurdes, drôles…

Lien Amazon