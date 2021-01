Différences de casino en ligne entre les utilisateurs de bureau et les utilisateurs de smartphones

Quels ont été les aspects qui ont favorisé les appareils mobiles au cours de ces années comme outil pour jouer en ligne dans les casinos virtuels? Le jeu en ligne a connu une expansion rapide en termes de parts de marché, favorisée sur le long terme également par un discours concernant l’innovation technologique et la capacité des principaux sites à suivre les tendances des utilisateurs, qui au fil du temps ont progressivement évolué vers un l’utilisation d’appareils mobiles. L’évolution du jeu en ligne: comment sont nés les casinos en ligne Nous devons faire une prémisse sur ce sujet. Les casinos en ligne, ainsi que les salles de poker, sont nés et se sont développés en Europe et en Amérique du Nord au début des années 2000.

C’est en fait un marché, qui au niveau souterrain était déjà assez bien connu des geeks et des geeks, puisque l’on commence à parler de casino en ligne en mode démo, c’est-à-dire sans possibilité de gagner et de jouer en argent réel, déjà à l’aube du l’Internet. Le jeu est l’un des composants physiologiquement les plus proches de l’utilisation des ordinateurs de bureau et des consoles. Ce n’est pas un hasard si les premières arcades sont nées et se sont déjà développées dans la seconde moitié des années soixante-dix. Parmi ces jeux sont nés les premières machines à sous en ligne, les premiers jeux rudimentaires de poker, roulette et blackjack.

Le boom Internet et les premiers casinos virtuels au monde Avec l’expansion d’Internet et la diffusion généralisée des PC fixes et des premiers ordinateurs portables, plutôt que portables, transportables, les attraits des casinos en ligne commencent à se répandre, d’abord aux États-Unis, au Canada et au Japon, et progressivement aussi en Europe, avec le Royaume-Uni servant de test préliminaire, pour sonder ce type de marché. Cela nous amène à la phase de boom du jeu, avec l’apparition des nombreux sites de casino, légaux à l’étranger, alors qu’en Italie il n’était possible d’y accéder qu’en mode démo.

Alors que la pokermania explose dans le monde et en Europe, Apple lance le premier modèle d’iPhone et certains types d’iPod sur le marché, où il y a la possibilité de se connecter au réseau: l’ère des smartphones est née. Le marché du jeu en ligne aujourd’hui Avec la diffusion des smartphones, le jeu en ligne a également connu une évolution naturelle. Avant le lancement sur le marché de la tablette et de l’iPad, les casinos virtuels ont commencé à tester les premiers jeux et applications pour y accéder directement depuis les smartphones et disposer d’une véritable salle de jeux à portée de clic. Cependant, même lors de la dernière phase d’évolution des jeux de casino en ligne, certains aspects doivent être pris en compte qui concernent précisément l’utilisation et la jouabilité via smartphone et tablette.

Il y a en fait certains utilisateurs qui trouvent le PC de bureau et l’ordinateur portable plus relaxants ou mieux fonctionnels, étant donné que l’écran en plus d’être plus grand nous donne une taille différente, réussissant au moins en partie à nous rendre l’effet d’un casino virtuel dans notre maison. Surtout en ce qui concerne certaines attractions des casinos virtuels comme le poker, un jeu d’adresse basé oui sur la vitesse d’exécution, mais aussi avec des principes de calcul de probabilités et des théorèmes mathématiques, qui nécessitent un temps technique, en moyenne plus élevé. En gros, certains jeux sont mieux adaptés à l’évolution des applications smartphone, par exemple on pense à la roulette, au vidéo poker, mais aussi aux jeux de cartes comme le baccarat ou le blackjack. Le marché actuel et l’offre liée aux applications de jeux sur smartphone Cependant, il n’en reste pas moins que certains utilisateurs continuent de préférer les jeux sur PC et ordinateurs portables, malgré le fait que les smartphones sont désormais beaucoup plus pratiques et couramment utilisés, également pour le secteur des jeux d’argent et de hasard, ainsi que pour les jeux en ligne. Pour conclure ce type de raisonnement, cependant, il faut se rappeler comment les prévisions pour 2019, dont nous connaissons déjà les données partielles allant de janvier à avril, nous indiquent que 66% des utilisateurs préfèrent utiliser les jeux de casino en ligne, directement depuis téléphone intelligent. Selon les experts, le point maximum sera atteint d’ici 2022, lorsque le nombre d’utilisateurs connectés depuis des appareils mobiles sera de 79% des utilisateurs. Cela signifie que les utilisateurs de bureau disparaîtront rapidement et que même les casinos numériques devront s’adapter à la tendance des jeux en ligne.