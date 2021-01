« La véritable cuisine familiale de Tante Marie » fait son retour aux Éditions du Chêne. Cette bible qui a été vendue à pas moins de 4 millions d’exemplaires est une pépite pour ceux qui aiment cuisiner de façon simple, autour de recettes faciles à réaliser et à moindres frais.



Mais alors, qui est Tante Marie ? Il s’agit en fait de la mère supérieure d’un couvent parisien qui a décidé de mettre en avant notre patrimoine culinaire français avec plus de 700 recettes à son actif. Au programme, des mets salés et sucrés accompagnés de plusieurs astuces, retranscrites de façon illustrée, via 32 planches qui guident le lecteur étape par étape.

Cuisiner avec « La véritable cuisine familiale de Tante Marie » : un jeu d’enfant !

« La véritable cuisine familiale de Tante Marie » fait partie de ces livres qui ne devraient pas quitter nos cuisines.

Un essentiel pour ceux qui souhaiteraient apprendre à cuisiner en se laissant guider par des recettes détaillées, faciles et rapides. Mais aussi pour tous ceux qui – habitués à cuisiner – souhaitent miser sur une alimentation totalement « fait maison ».

Le livre est justement là pour les guider à cuisiner chaque jour, autour de recettes traditionnelles et équilibrées, telles que la réalisation d’un bœuf bourguignon, d’un gratin de poireaux, d’un riz au lait, d’un saumon gravelax, etc.

Autre point positif de ce livre de recettes : les précieux conseils prodigués par Tante Marie. Elle nous éclaire sur quelques techniques qui pourraient sembler évidentes, alors que pas tant que cela. Comment découper les légumes ? Quels sont les champignons comestibles ? Comment les cuisiner ? Comment faire une pâte feuilletée maison ou encore ses propres raviolis ?

Autant de techniques qui vont nous faire prendre conscience qu’il est facile de manger équilibré dès lors que l’on a les bons outils entre les mains. Et ce livre de recettes en fait clairement partie !