Détecteur de canalisations professionnel de sondes et évitement de réseaux:VLOC3 CAM.

Ne perdez plus votre temps à rechercher vos matériels en sous-sol. Les caméras d’inspection sondées ne vous échapperont plus ! Le localisateur professionnels de sondes, c’est l’outil de suivi par excellence.

Fiable et précis, le VLOC 3 CAM saura répondre à vos exigences, mais également à celles de votre terrain. Alors, profitez de cette occasion exceptionnelle !Le VLOC 3 CAM : un localisateur de réseaux professionnel multifonction !

L’appareil offre de nombreuses fonctionnalités.

– Des fréquences sondes variées (33 kHz, 131 kHz, 8.192 kHz, 512 Hz et 83 kHz).

– Un mode passif (50 Hz et 60 Hz).

– Une fréquence radio (évitement de réseaux : télécommunications, électricité, etc.).

– Un écran en haute définition (4,3’’/11,5 cm et une résolution de 480 x 272).

– Fabriqué avec un matériau durable et de qualité (ABS injecté).

– Affichage de la profondeur et d’un compas.

Avec un poids relativement léger (2.1 kg), le localisateur de sondes VLOC 3 CAM est simple d’utilisation. Une alerte visuelle et sonore permet d’opérer de manière optimale et de localiser avec précision les objets (sondes, tête de caméra, réseaux).

Son autonomie (20 heures, 6 piles AAA) vous garantira des heures de travail sans interruption ! La détection des métaux est possible sur votre localisateur (en option) et l’intensité du signal est visible sur l’écran. De quoi associer confort et efficacité de travail.

Avec le détecteur de réseaux VLOC 3 CAM, c’est la satisfaction assurée !

Garantie 1 an (pièces et main-d’œuvre), le VLOC 3 CAM est l’allié idéal pour des traçages précis. De nombreux clients accordent à juste titre leur confiance :

« Utilisateur, le technicien m’a fait changer d’avis. Avec le VLOC, il suffit de suivre une flèche pour connaître l’emplacement de ma caméra. » Note : 5/5 (site AGM TEC).

Depuis 2004, AGM TEC est expert dans l’inspection des réseaux de canalisations. Le localisateur VLOC 3 CAM n’échappe pas à la règle. Il répond aux normes les plus strictes du domaine. Sécurité, fiabilité et optimisation du temps et des résultats : c’est ce qui fait la renommée de cet outil de qualité !

Qu’attendez-vous pour franchir le pas et commencer à travailler de façon professionnelle ?