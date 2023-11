Elle fait le printemps – Inspiré du poème de Jacques Prévert

« Elle fait le printemps » est un album jeunesse à découvrir aux Éditions Didier Jeunesse. Inspiré du poème de Jacques Prévert « Il pleut », les autrices avaient envie d’offrir une version féminine en remplaçant le « Il » par le « Elle ». Et c’est très réussi, on vous dit tout à son sujet.

« Elle fait le printemps » – Quand le « Elle » s’impose comme une évidence

Dans l’album illustré « Elle fait le printemps », les enfants vont faire la connaissance d’une petite fille intrépide et pleine de vie qui prend plaisir à commenter tout ce qu’elle observe. Elle est notamment fascinée par le temps qu’il fait dehors au fil de la journée et des saisons. Les lecteurs vont rapidement comprendre qu’elle fait partie de ceux qui fonctionnent selon le temps, et cela ne fait aucun doute à en croire chacune de ses réactions. C’est bien simple, elle vit les saisons. Lorsqu’il faut beau elle s’amuse, lézarde, prend le soleil, se baigne. Lorsqu’il y a du vent, elle fait de la balançoire. Si l’orage gronde, elle se met tout de suite en colère.

Et ce, du début de la journée lorsque « Elle fait tôt », jusqu’au soir lorsque « Elle fait nuit ».

Notre avis sur « Elle fait le printemps »

Nous avons été séduits par l’idée de départ ; pourquoi ne pas remplacer le « Il » par le « Elle » après tout ? Elle fonctionne d’autant plus que le protagoniste principal est une petite fille. Elle illustre parfaitement ce qu’elle observe. On se demande même si ce n’est pas elle qui provoque le temps et non l’inverse. Le livre est construit de façon originale. Pour chaque double page, un « Elle » qui constate ce que la petite fille a sous les yeux. Et sur la page de droite, on retrouve comme un tableau artistique intégré à la narration qui illustre parfaitement le « Elle » constaté. Les illustrations épurées semblent être légendées par l’attitude de la jeune fille. Quant à la narration, ELLE se suffit à elle-même, ELLE dit tout, ELLE voit tout.

« Elle fait le printemps » est un livre qu’il faut mettre entre les mains des rêveurs. Ils apprécieront à coup sûr les métaphores glissées dans les illustrations notamment. Elles sont tantôt imagées, tantôt réalistes, et parfois même poétiques pour ceux qui s’accordent à penser que le temps participe à nous rendre joyeux, tristes ou monotones.

