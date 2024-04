ET PLUS SI AFFINITÉS, un film réalisé par Olivier Ducray et Wilfried Méance avec Isabelle Carré, Bernard Campan, Julia Faure, Pablo Pauly

Au festival de l’Alpe d’Huez en 2024, les deux acteurs principaux obtiennent les récompenses de meilleurs acteurs.

Synopsis du film ET PLUS SI AFFINITÉS

Usé par vingt-cinq ans de vie commune, le couple formé par Xavier et Sophie semble à bout de souffle. Et le moins que l’on puisse dire c’est que l’idée de Sophie d’inviter à dîner leurs voisins, Adèle et Alban, n’enchante pas Xavier. Il reproche à ce couple, visiblement très amoureux, son manque de discrétion, surtout la nuit ! Au contact de ces voisins aux mœurs débridées, Xavier et Sophie vont devoir se confronter à leur réalité, avant d’être poussés dans leur retranchement par une proposition quelque peu… indécente.

Mon Avis sur ET PLUS SI AFFINITÉS

Une comédie très fine, très drôle : des situations cocasses, des répliques appropriées qui génèrent des sourires et des rires, jamais de lourdeur. Cet huis clos avec ces quatre comédiens : Isabelle Carré, Bernard Campan, Julia Faure et Pablo Pauly, est une très belle réussite.

Le rythme est soutenu, certains silences ne sont pas pesants mais envoient encore plus de messages.

Le film est une comédie mais il sert à nous interroger sur le couple, les non-dits, les envies non dévoilés, le mal-être qui peut s’installer sournoisement.

Rencontre avec le réalisateur Wilfried MEANCE, les comédiens Julia FAURE et Bernard CAMPAN et le producteur Daniel PRELJOCAJ

FrancenetInfos a participé à une projection en avant-première du film ET PLUS SI AFFINITÉS au cinéma Cézanne à Aix En Provence, puis à une rencontre avec la Presse ce 21 mars 2024 avec avec le réalisateur Wilfried MEANCE, les comédiens Julia FAURE ET Bernard CAMPAN.

Pourquoi cette reprise du film « SENTIMENTAL »

WM : Ce film est un prétexte pour parler du couple. Ce qui nous intéressait avec Olivier par rapport au film espagnol, c’était d’aller un peu plus loin. Dans le film original, il n’y avait pas vraiment de fin, même une vision un pu plus triste sur le couple. Nous on avait très envie de sauver ce couple et c’est pour ça qu’on a réécrit cette fin.

Le tournage

Avec un tournage très court, il faut en amont bien préparer le film. Cependant, nous n’avons pas eu beaucoup de temps : nous n’avons les financements que début juillet alors qu’on tournait le 4 septembre. Heureusement, nous avons pu faire beaucoup de lectures avec les comédiens, on a bien pu préparer ensemble avant de manière à ce que sur le tournage, ce soit le plus facile possible.

L’autre particularité qui nous a beaucoup aidé c’est qu’on a pu tourner dans la chronologie. Ce qui est rare dans le cinéma. Ce qui nous a permis de réécrire, réajuster ensemble au fur et à mesure les personnages pour être le plus juste possible.

BC : pour les personnages et particulièrement le mien, il fallait qu’à chaque scène qui suivait monter une petite marche. Donc, c’était bien de savoir qu’elle était la marche d’avant. Ça aidait le réalisateur et nous-mêmes.

Le tournage, les prises de vue

WM : Le film n’est pas tourné comme une pièce de théâtre. Les mouvements de caméra, les arrêts sur des visages, les silences qui veulent dire beaucoup de choses.

L’envie de notre part est de faire que le spectateur soit la 5e personne à table avec eux. On a beaucoup utilisé de longues focales, des caméras épaule pour casser un pu ce côté théâtre. Pour nous l’idée du cinéma c’est que ce soit le plus immersif possible. Plus on peut être proche des personnages, plus on peut être avec eux, plus on peut ressentir par ces plans serrés et par ces silences, ce qu’ils peuvent ressentir sur le moment et plus c’est fort. Et ça c’était une volonté.

Le tournage, le découpage des prises de vue

Par ailleurs, on ne découpe pas par séquence. Lorsque l’on fait une prise, on part sur l’intégralité de la prise. Par exemple, sur la séquence d’apéros qui dure 12 min, à chaque fois qu’on faisait une prise, elle durait 12 min. Pour les comédiens, ça leur permettait de rester dans l’émotion, dans l’intensité de la scène.

Quand on part d’un script assez écrit, il faut savoir laisser passer la vie, ces petites impros, ces petits moments de grâce humaine qui se passent, permettent d’élever un script au-delà.

Nous avons travaillé avec deux caméras, ce qui permet d’avoir 2 axes en même temps sans devoir couper.

BC : Si on patauge, on patauge pour mieux redémarrer. Ce sont des erreurs qui peuvent resservir

JF : Nous on était friands de ça parce que le danger c’était que la mécanique soit trop bien huilée car nous avons beaucoup répété. Et donc c’était très agréable qu’au moindre accident, au moindre faux pas, ça réinjectait de la vie

Casting

WM : C’est au moment où on finit l’écriture du scénario, qu’on pense au casting.

Comme on parle d’un couple un peu installé, un peu usé, on avait très envie que ce soit interprété par Bernard et Isabelle. Pour nous c’est ce qu’on appelle un coupe de cinéma car il est identifié par le spectateur comme étant un couple car on les a vu ensemble dans « de belles choses » ou dans « la dégustation ». Quand on les voit ensemble, Isabelle et Bernard, le couple est tout de suite crédible et on a envie qu’ils restent ensemble. On a envie que ce couple dure. C’était une manière de donner au spectateur une indication de là où on voulait aller.

Pour le couple Pablo et Julia, on voulait tout l’inverse, c’est à dire qu’ils ne se connaissent pas et qu’on sente qu leur couple est un peu neuf. Le fait qu Pablo et Julia n’aient jamais travaillé ensemble créent cette petite explosion. Et cette tension sexuelle qu’il peut y avoir entre eux est due aussi à ça.

On a pensé le casting vraiment comme une troupe. Ce film marche parce que les quatre sont complices

JF : C’est comme un quatuor qui jouent les mêmes notes mais avec des sons différents.

Acceptation du rôle

BC : J’ai accepté très rapidement. Dès la lecture du scénario j’ai beaucoup ri. Ce n’était pas un rire mécanique qui rend bête.

WM : Le film a été fait très rapidement car nous n’avons eu qu 21 jours de tournage pour le faire. Le planning de chacun ne permettait que cette fenêtre.

Ce qui est drôle, c’est une situation des personnages dans cette situation.

JF : Cette comédie nous fait rire sans avoir l’impression d’être pris pour des idiots, sans avoir été salis après avoir rigolé, sans qu c soit une surenchère de vannes un peu faciles ; sans que le soit un prétexte. C’est un vrai sujet. Ce film nous fait réfléchir. Une fois que le film se termine, j’ai envie de réfléchir sur un couple, comment faire pour que ça dure.

Un film désopilant, émouvant et intelligent en 1h17. Je « saute dessus ».

Adaptation au théâtre

WM : Nous n’avons pas les droits pour porter cette histoire au théâtre. Ils ont été achetés par d’autres. Il n’y aura pas ce que nous avons apporté, notamment le final.

