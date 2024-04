Explorez les secrets des feuilles avec le carnet nature de Sloli !

Bienvenue dans un univers fascinant où les feuilles et leurs arbres révèlent leurs mystères les plus captivants ! Avec le cahier d’activités “Les Secrets des Feuilles” des éditions Sloli, votre enfant embarquera pour une aventure extraordinaire dès la première page.

Dans ce carnet, votre enfant découvrira une multitude d’activités créatives et récréatives, conçues pour le plonger au cœur de la nature. Il apprendra des informations passionnantes qui élargiront ses horizons et nourriront sa curiosité insatiable. Préparez-vous à voir son sens de l’observation s’aiguiser avec des jeux “Cherche et Trouve” qui lui réservent bien des surprises !

Mais ce n’est pas tout ! Ce carnet réserve à votre enfant une multitude d’autres surprises : des coloriages apaisants pour le reconnecter à la nature, des tutoriels et des activités manuelles pour exprimer toute sa créativité, et bien plus encore !

Un cahier d’activité ludique sur les feuilles et les arbres – 7,90€, 32 pages

Imaginez votre enfant, plongé dans un univers où chaque page est une invitation à explorer, à créer et à apprendre. Ce carnet, au format pratique et aux couleurs éclatantes, sera son passeport pour un voyage inoubliable au cœur des feuilles et de leurs arbres.

Mais ce qui rend ce carnet encore plus spécial, c’est son engagement envers l’environnement. Imprimé en France avec du papier durable et des encres végétales, il incarne parfaitement les valeurs du développement durable.

Destiné aux enfants dès 5 ans, accompagnés d’un adulte, et dès 7 ans en autonomie, ce carnet est l’outil idéal pour éveiller leur curiosité, stimuler leur créativité et renforcer leur lien avec la nature.

Alors, que ce soit pour une après-midi d’aventure, pendant les vacances ou même en voyage, ce carnet sera le compagnon idéal de votre enfant. Préparez-vous à le voir vivre des moments uniques, à découvrir des merveilles insoupçonnées et à devenir un véritable explorateur de la nature !

Les Carnets Nature de Sloli sont alors une façon ludique et originale d’apprendre, de s’amuser et de protéger notre planète, une feuille à la fois.

Visitez le site des éditions SLOLI >>