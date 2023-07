fairytale, e-shop de mode éthique et responsable pour femmes

Créé en 2020, fairytale est un e-shop de mode éco-responsable pour femmes. Ces 3 fondateurs ont tenté de remédier à la difficulté de trouver des boutiques de vêtements, accessoires et chaussures à la fois éthiques et écologiques. En effet, l’un sans l’autre, cela n’a pas vraiment de sens pour fairytale, car une marque qui produit un t-shirt en coton bio en rémunérant mal ses travailleurs n’est pas vraiment éco-responsable. C’est la même chose pour une entreprise qui confectionne des robes en polyuréthane dans des entreprises françaises.

Présentation de fairytale

fairytale, e-shop de mode éthique, regroupe actuellement sous son toit une centaine de marques engagées et plus de 8 000 références pour s’habiller de la tête aux pieds (tops bio, pantalons made in France, robes éthiques, vestes responsables, accessoires végans, chaussures…) Tout est scruté dans les moindres détails (matières premières, origine de production, labels…) pour que chaque femme puisse s’habiller, en toute confiance, avec des vêtements qui respectent ses convictions. En bref, la vision fairytale est de proposer des vêtements bien pensés et bien faits pour toujours être bien habillée.

Quelques marques écologiques et éthiques présentes sur fairytale :

People Tree : cette marque de vêtements anglo-japonaise propose des modèles éthiques et écologiques produits à partir de matériaux responsables tels que le coton bio, le Tencel ou le lin. La marque travaille en collaboration avec des producteurs et usines certifiées pour nous proposer des produits de qualité, confortables, durables et à des prix abordables.

Dedicated : cette marque est consacrée à une mode streetwear écologique et éthique. Depuis 2006, elle est l’une des porte-paroles internationales de la mode éco-responsable en proposant des vêtements durables aux coloris fun et modernes. Le coton bio et le Tencel sont les deux matières privilégiées par Dedicated. Comme quoi les matières naturelles, c’est vraiment le top !

Thinking Mu : cette marque espagnole est l’une des premières à promouvoir une consommation textile durable. L’intégralité de leurs collections est 100% végane et produite dans des usines certifiées Fairtrade afin de garantir de bonnes conditions de travail aux employés. Robes bio colorés, jolis top en tencel ou pantalon en lin… Toutes les envies sont comblées chez Thinking Mu (sans pour autant négliger l’environnement).

Brava Fabrics : originaire de Barcelone, Brava Fabrics conçoit, depuis 2015, des vêtements et accessoires éco-responsables pour s’habiller de la tête aux pieds. Les motifs colorés et les vêtements vitaminés sont sa grande spécialité. Fière du savoir faire du sud de l’Europe, Brava Fabrics travaillent avec des ateliers portugais pour concevoir et réaliser ses collections durables. La marque est toujours à la recherche d’une empreinte carbone au top ! D’ailleurs sur fairytale, vous pouvez retrouver l’empreinte carbone de chacun des vêtements proposés afin de vous éclairer dans votre choix.

Sandqvist : cette marque suédoise est devenue l’un des leaders mondiaux de sacs et accessoires durables pour hommes et pour femmes. La marque utilise du coton biologique et du polyester recyclé pour fabriquer ces grands sacs à dos au design épuré utilisables en toutes circonstances : en ville pour y transporter ses affaires de travail, ou à la campagne pour faire une randonnée. Produits dans des usines certifiées au Vietnam, ils ont été conçus pour être multifonctions. Le top du top des sacs à dos !

Armedangels : chez Armedangels, nous retrouvons des vêtements intemporels et élégants en fibres biologiques ou recyclées, produits dans leurs ateliers partenaires au Portugal. La marque fait de l’environnement sa priorité en démontrant qu’il est possible d’allier style et éco-responsabilité.

Dilly Socks : si vous êtes à la recherche de chaussettes originales et décalées, vous avez frappé à la bonne porte. Dilly Socks est une marque belge de chaussettes éthiques et écologiques produites en coton biologique certifié GOTS et/ou en Tencel. Pour garantir des conditions de travail équitables, elle travaille avec des ateliers portugais afin de nous proposer des designs uniques et colorés. C’est l’idéal quand vous avez le moral dans les chaussettes.

Mud Jeans : il s’agit d’une marque néerlandaise de jeans éco-responsables qui propose des modèles en coton biologique et denim recyclé. Visuellement, leurs modèles n’ont rien à envier aux marques de fast fashion. Bien au contraire ! Leurs jeans sont plus résistants, durables et, surtout, ils sont en adéquation avec vos valeurs écologiques et éthiques.

Ecoalf : Ecoalf est une marque de prêt-à-porter éco-responsable dont les modèles sont produits exclusivement à partir de fibres recyclées. La marque s’engage également à nettoyer les océans et à récupérer les déchets pour les transformer en vêtements, accessoires et chaussures durables. Il s’agit de donner une seconde vie à nos déchets. C’est une manière astucieuse de produire des collections tendances et respectueuses de l’environnement.

Retrouvez toutes ces super marques engagées, éthiques et bio, et bien plus, sur le e-shop de mode responsable fairytale. En effet, c’est tous ensemble que nous parviendrons à aller dans le sens d’une mode plus responsable.

Pourquoi opter pour une mode responsable ?

Opter pour une mode éco-responsable présente de nombreux avantages, tant pour l’environnement que pour les consommateurs eux-mêmes. Tout d’abord, la mode éco-responsable permet de réduire l’impact de l’industrie textile sur l’environnement en utilisant des pratiques de production plus durables et respectueuses de la planète. Les marques engagées se préoccupent de leur impact environnemental et cherchent constamment à réduire leur empreinte carbone, à limiter leur utilisation de produits chimiques nocifs et à encourager l’usage de matières responsables. Tous ces choix et ces actions contribuent à préserver les ressources naturelles et à réduire la pollution de l’air, de l’eau et des sols.

La mode éco-responsable prend aussi en compte les droits des travailleurs tout au long de la chaîne de production. Les marques qui se soucient de la durabilité cherchent à garantir des conditions de travail équitables et à interdire le travail infantile, le travail forcé et les discriminations. En tant que consommateurs, nous nous sentons mieux à l’idée d’acheter des vêtements et accessoires qui ont été fabriqués de manière éthique.

Pour finir, la mode éco-responsable offre des avantages pour la santé des consommateurs eux-mêmes. Les vêtements produits de manière durable et sans produits chimiques nocifs réduisent drastiquement les risques d’allergie, d’irritations et d’autres problèmes de santé provoqués par les textiles synthétiques, qui eux, sont traités avec des substances chimiques toxiques pour l’environnement et pour l’Homme. En somme, opter pour une mode responsable est une décision bénéfique pour la planète, les travailleurs, et nous, en tant que consommateurs.

L’e-shop fairytale existe depuis maintenant presque 3 ans et espère bien continuer de se développer pour vous proposer la plus large sélection de mode éthique et écologique.