Top des joueurs de football africains les plus performants au monde

En Afrique de nombreux sportifs talentueux et célèbres sont nés, comme Mohamed Salah, Riyad Mahrez et Achraf Hakimi. Si vous préférez l’utilisation du site http://1xbet.ci/fr, vous pourrez placer des meilleurs paris sur les matchs auxquels les clubs pour lesquels ces africains ont joué participent.

Voici quelques informations qu’il est mieux de savoir à propos de ces joueurs de football africains :

Mohamed Salah, né en Egypte, est considéré comme l’un des attaquants connus pour sa vitesse et sa technique. De plus, il est connu comme l’un des meilleurs buteur de la Premier League anglaise (2018 et 2019). En 2017, 2018 et 2019 il a remporté le titre de joueur africain de l’année;

Riyad Mahrez, né en Algérie, est considéré comme l’un des attaquants connus pour sa technique et sa créativité. Il a remporté la Premier League anglaise avec Leicester City en 2016 et sur 1xBet il est possible de parier sur tous les matchs auxquels ce club prend part. En 2016 il est aussi devenu le joueur africain de l’année;

Achraf Hakimi, né au Maroc, est considéré comme l’un des défenseurs les plus performants. Il est connu pour sa vitesse et sa capacité à marquer des buts.

Il faut aussi noter qu’Achraf Halimi a remporté la Ligue des champions de l’UEFA avec le Real Madrid en 2018. Et en 2020 il est devenu meilleur joueur africain de la Liga.

Les réussites essentielles de ces sportifs originaires d’Afrique

Il est intéressant d’ajouter que Mohamed Salah a remporté le titre de meilleur buteur de la Coupe d’Afrique des nations en 2017 et en 2019. Les utilisateurs peuvent placer les meilleurs paris en ligne 1xBet sur les matchs de foot se déroulant au cours de la CAN. Il a aussi remporté le Soulier d’or européen en 2018. De plus, Salah a remporté le Prix Puskás de la FIFA en 2018 pour son but spectaculaire contre Everton le 10 décembre 2017 en Premier League anglaise (match nul 1-1).

Riyad Mahrez dispose du Soulier d’or africain qu’il a remporté en 2019 après avoir marqué 14 buts pour Manchester City en Premier League anglaise. De plus, il a remporté le titre de meilleur joueur de la Coupe d’Afrique des nations en 2019, au cours de laquelle il a aidé l’équipe d’Algérie à remporter le tournoi. Les meilleurs paris sur les rencontres auxquelles les clubs nommés prennent part peuvent être facilement placés via 1xBet en ligne sans aucun problème.

Hakimi a été nommé meilleur espoir africain de l’année en 2018 par la Confédération africaine de football (CAF). Il a été nommé meilleur arrière droit de la Bundesliga lors de la saison 2018-2019. De plus, il a remporté le titre de meilleur joueur africain évoluant en Bundesliga en 2020.