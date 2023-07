Parmi les activités à glisser dans notre valise cet été, il y a la série de « Mes marque-pages à colorier » aux Éditions Rustica. Des petits formats aux thématiques variées qui promettent de doux moments de relaxation, on adore !

Mes marque-pages à colorier viennent juste de faire leur apparition au rayon « coloriages et activités ludiques ». Une bonne nouvelle pour ceux qui aiment s’offrir une parenthèse de détente les soirs d’été. L’illustratrice Marica Zottino a réalisé de superbes décors autour de 4 thématiques : les « oiseaux de feu », les « mantras bonheur », les « lettres enluminées » et les « chats ». Au programme, 43 marque-pages différents pour faire parler notre créativité.

Et parmi ceux que nous avons pu découvrir, il y a les marque-pages « lettre enluminées » qui sont très bien réalisés. Ici, il est question de décors à colorier comportant des lettres et autres illustrations. Ils sont bien réalistes ou imaginaires, originaux parfois. Une lettre est présente sur chaque marque-page, la possibilité donc d’écrire son prénom ou celui de la personne de son choix. D’ailleurs, cela fera une belle idée de cadeau à offrir à quelqu’un qui aime la lecture.

« Mes marque-pages à colorier » dans la thématique « oiseaux de feu » sont originaux. Ils ont cette particularité de nous forcer à observer le décor à la recherche d’un oiseau. Et bien sûr, d’écouter sa créativité pour créer un marque-page personnalisé.

Enfin, les marque-pages « mantras bonheur » reposent sur le bien-être et la sérénité. Il est surtout question de colorier feuillages et fleurs. Ce coffret est plus doux, plus méditatif, mais tout aussi réussit. Nous le conseillons à ceux qui ont envie d’une parenthèse de douceur.

« Mes marque-pages à colorier » font partie de ces activités créatives originales pour adulte. Les enfants pourront également en profiter, nous sommes prêts à parier qu’ils vont aimer la thématique « chats ». Alors, armez-vous de vos meilleurs feutres pour créer VOTRE marque-page !

« Mes marque-pages à colorier » sont aussi disponibles sur AMAZON.