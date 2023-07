Une belle programmation pour la nouvelle saison du Théâtre Princesse Grace de Monaco

La nouvelle saison du Théâtre Princesse Grace de Monaco s’annonce particulièrement riche. Une trentaine de spectacles parmi lesquels des pièces de théâtre ayant remporté un grand succès à Paris avec des comédiennes et comédiens de renom, des spectacles récompensés aux Molières mais aussi des spectacles labellisés “découverte”. Voilà de quoi séduire tous les publics, les férus de théâtre comme les curieux.

Ouverture de la saison avec Molière

La saison débutera le mardi 26 septembre avec “Le Misanthrope” de Molière. Le comédien et metteur en scène Thomas Le Douarec offrira une version moderne de la célèbre pièce de Molière en la transposant de nos jours, dans le monde des jet-setteurs. Tout un programme….

Des spectacles avec de nombreuses têtes d’affiche

Le théâtre Princesse Grace peut s’enorgueillir de proposer au public des spectacles qui ont déjà connu un beau succès à Paris, avec des comédiennes et comédiens de renom.

On pourra ainsi applaudir Philippe Torreton dans “Nous y voilà”, un spectacle mêlant la poésie à la musique puisqu’il interprètera des poèmes de Ronsard, Baudelaire ou Rimbaud accompagné en musique par Richard Kolinka, ex-batteur de Téléphone et le musicien Aristide Rosier.

Laura Smet sera sur la scène du théâtre Princesse Grace aux côtés de Jean-Pierre Darroussin dans “Le principe d’incertitude”, dans une mise en scène de Louis-Do de Lencquesaing.

Le Grimaldi Forum accueillera deux pièces : en décembre “Demain la revanche”, de Sébastien Thiery avec Brigitte Catillon, Jean-Luc Moreau et Gaspard Proust, une comédie grinçante et cynique mise en scène par Ladislas Chollat puis en avril “Le jour du kiwi”, une comédie de Laetitia Colombani mise en scène par Ladislas Chollat avec Gérard et Arthur Jugnot.

Bruno Salomone viendra deux fois à Monaco dans deux duos : d’abord aux côtés de Davy Sardou dans “Au scalpel” puis dans “Suite royale” mis en scène par Bernard Murat, aux côtés, cette fois, de Julie de Bona.

Le public pourra applaudir André Dussollier dans “Sens dessus dessous”, un seul en scène où l’immense comédien nous fera partager son amour de la littérature et du théâtre.

François Morel ravira le public comme il sait si bien le faire avec “J’ai des doutes”, un spectacle où il rend hommage à Raymond Devos et qui a été récompensé aux Molières en 2019.

Charles Berling et Stanislas Nordey seront “Deux amis” dans une pièce écrite et mise en scène par Pascal Rambert.

“Sur la tête des enfants !”, la nouvelle pièce de Salomé Lelouch avec notamment Marie Gillain et Pascal Elbé sera présentée le jour de la saint Valentin au théâtre Princesse Grace. Un peu plus tard dans la saison, Salomé Lelouch mettra également en scène “Changer l’eau des fleurs”, adaptée du très beau roman de Valérie Perrin.

Sylvie Testud a obtenu cette année le Molière du seul(e) en scène. Elle racontera sur scène l’histoire de Valérie Bacot, accusée du meurtre de son mari, sous l’emprise duquel elle était dans la pièce “Tout le monde savait”.

Elsa Lepoivre de la Comédie-Française sera également seule sur scène dans “Rien ne s’oppose à la nuit”, adapté du roman du même nom de Delphine de Vigan.

En mars, on pourra découvrir “Les règles du savoir-vivre dans la société moderne” suivi de “Music-Hall”, un dyptique composé de deux pièces mythiques de Jean-Luc Lagarce avec Catherine Hiegel.

Catherine Frot et Michel Fau seront sur scène dans “Lorsque l’enfant paraît” d‘André Roussin, une pièce qui a remporté un très beau succès à Paris la saison dernière.

Les Molières ont récompensé cette année “Un idée géniale” dans deux catégories : comédie et comédienne dans un second rôle pour Agnès Boury. Le public du Théâtre Princesse Grace pourra la découvrir en avril. En juin, une autre pièce récompensée aux Molières clôturera la saison. Il s’agit de “Oublie-moi” avec Marie-Julie Baup et Thierry Lopez, qui ont également assuré l’adaptation et la mise en scène. Une histoire d’amour qui va toucher le public en plein coeur.

Parmi tous les spectacles présentés cette saison, il y aura “Zorro, un eremita sul marciapiede” de Margaret Mazzantini, un spectacle en langue italienne mis en scène et interprété par Sergio Castellitto.

Des spectacles “découverte”

Cette année, Françoise Gamerdinger, directrice du Théâtre Princesse Grace, a décidé de faire la part belle aux spectacles “découverte”, des pièces de qualité qui attireront un public curieux et désireux d’être surpris.

En octobre, il y aura notamment “La délicatesse” d’après le célèbre roman de David Foenkinos. La pièce, adaptée et mise en scène par Thierry Surace de la Compagnie niçoise Miranda, avait valu au comédien Jean Franco une nomination lors de la dernière cérémonie des Molières. Partout où elle a été jouée, la pièce a remporté un très grand succès.

Le public pourra également applaudir Frédéric Mounier qui s’est emparé du chef d’oeuvre de Maupassant, “Le Horla”, en assurant tout à la fois l’adaptation, le décor, le mixage, les sons et lumières, la mise en scène et l’interprétation

David Lescot décrypte, avec beaucoup d’humour, l’univers impitoyable des préados dans “J’ai trop d’amis”, une pièce nommée au Molière du jeune public en 2022.

Dans “Seul(s)”, un seul en scène émouvant, Olivier Duverger Vaneck raconte son histoire, celle d’un homme qui a connu la solitude dès son enfance.

“L.U.C.A Last Universal Common Ancestor”, voilà un spectacle au titre bien énigmatique, qui va inviter le public à voyager à travers les histoires familiales et celles de nos flux migratoires.

L’humoriste Paul Taylor proposera un spectacle bilingue français/anglais plein d’humour, “Bisoubye X”

L’année 2024 débutera par “Le retour de Richard III par le train de 9h24”, une comédie enlevée qui propose un mode d’emploi pour se réconcilier avec sa famille.

En février, le public pourra applaudir “Les poupées persanes” qui a triomphé à la dernière cérémonie des Molières. Régis Vallée met en scène la pièce de l’autrice francophone Aïda Asgharzadeh.

Le théâtre accueillera également “La métamorphose des cigognes” écrit et interprété par Marc Arnaud, qui a remporté un très grand succès au Festival Off d’ Avignon ainsi qu’à Paris. Il a d’ailleurs reçu le Molière du seul en scène en 2022.

Enfin, Serge Bourhis se propose de présenter les onze tragédies de Racine telles qu’on ne les a jamais vues dans un spectacle au titre éloquent “Racine par la racine”.

Les abonnements pour la saison 2023-2024 se poursuivent jusqu’au 7 août par courrier ou par mail et pourront être réalisés sur place à partir du 21 août.

La vente des places à l’unité sera ouverte à partir du lundi 4 septembre sur place au théâtre ou par téléphone (+ 377 93 25 32 27)

Pour plus de renseignements sur la programmation : www.tpgmonaco.mc