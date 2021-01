Financer son entreprise : quelles sont les options disponibles ?

Vous êtes un entrepreneur à l’esprit novateur et créatif, mais vous rencontrez des difficultés à concrétiser vos projets par manque de financement ? Nous évoquons justement les différentes possibilités qui s’offrent à vous dans cet article. En fonction de votre situation personnelle et des caractéristiques votre projet, il existe plusieurs aides financières auxquelles vous pouvez faire recours pour créer votre entreprise. Pour en savoir plus sur le sujet, nous vous invitons à consulter la suite.

L’épargne personnelle :

Avant de lancer votre activité, assurez-vous premièrement d’épargner une somme minimale de fonds : autrement dit une somme qui couvre vos frais d’établissement. Cette dernière peut s’avérer utile dans les cas suivants :

– Si vous devez par la suite demander des prêts, votre épargne personnelle couvrira tous les frais et investissements non pris en charge par votre banque.

– Ce montant minimal montre la fiabilité de votre projet auprès des bailleurs de fonds, collaborateurs et fournisseurs potentiels.

Le “Love Money” :

Ce qui se traduit par “argent de l’amour”, une somme que vous pouvez obtenir auprès de votre entourage : famille, amis, conjoints, etc. Étant donné la nature du lien, il est souvent plus facile de convaincre vos proches de vous prêter de l’argent que de conclure des accords avec des étrangers. Si vous disposez d’un bon plan marketing qui garantit la vente de votre projet, leur contribution peut être substantielle. Un autre avantage qui découle du Love Money, c’est que les banques sont plus enclines à consentir des prêts lorsque des proches sont également membres participants.

Le “Crowdfunding” :

Ou financement par le public pour parler littéralement, est un moyen qui consiste à collecter des fonds en utilisant des plateformes en ligne. Cela vous permet de mettre en valeur votre projet et de lui donner plus de visibilité. L’unique condition est la suivante : si le but est atteint, une commission (dont le pourcentage dépend selon la plateforme, la nature du projet, etc.) sera prélevée du montant total. Ainsi, le propriétaire du projet peut collecter des sommes considérables et déterminer ensuite si elles peuvent l’aider à développer son produit ou son entreprise. Quant aux contributeurs, ils savent à l’avance dans quoi l’argent qu’ils ont donné sera investi.Il existe notamment 3 formes de Crowdfunding : subventions, prêts et investissements.

Les prêts bancaires :

En cas d’insuffisance de fonds propres, une autre alternative est de prendre des prêts auprès des banques. Le montant qui peut être accordé dépend de plusieurs facteurs : la probabilité de réussite du projet et son ambition, votre situation personnelle, ainsi que les garanties que vous pouvez offrir. Ces prêts peuvent être utilisés à des fins multiples comme le démarrage d’une entreprise ou son expansion.Khadim Bâ, PDG de Locafrique compagnie de crédit bail ouest africaine, a d’ailleurs pensé aux hommes et femmes d’affaires souhaitant accroître leur activité, et leur a accordé la possibilité de bénéficier de l’offre de crédit Locafrique, dédiée aux professionnels.